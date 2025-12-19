Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido

Um homem de 28 anos, identificado como Geraldo Lopes da Silva, é o principal suspeito de ter matado uma mulher de 53 anos, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, no último domingo (14). Geraldo era vizinho da vítima e fugiu após descobrir que estaria sendo investigado pelo crime.

O assassinato bárbaro da mulher comoveu a cidade de Juazeiro do Norte e movimentou perfis e órgãos de Segurança para a captura do suspeito. Geraldo Lopes já responde judicialmente pelo crime de receptação e, agora, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra ele.

A vítima foi asfixiada e lesionada em várias partes do corpo com objeto cortocontundente. Além disso, é investigado se a mulher também foi vítima de violência sexual.

Para ajudar na localização e prisão do homem, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou imagem de Geraldo Lopes. A PCCE afirmou que a "divulgação da imagem tem como objetivo estimular denúncias que auxiliem na localização do suspeito. As diligências para localizar o investigado seguem de forma ininterrupta".

As investigações do caso são realizadas pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia de Juazeiro do Norte.

A POPULAÇÃO PODE AJUDAR NA INVESTIGAÇÃO:

A população pode colaborar com as investigações repassando informações, de forma anônima e segura, por meio desses números:

181 - Disque-Denúncia

- Disque-Denúncia (85) 3101-0181 - Whatsapp Disque-Denúncia, (que recebe mensagens de texto, áudios, vídeos e fotografias).

- Whatsapp Disque-Denúncia, (que recebe mensagens de texto, áudios, vídeos e fotografias). (88) 3572-1736 - Whatsapp do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.

As denúncias também podem ser feitas pelo link:

https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/