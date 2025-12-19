Diário do Nordeste
Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido

A vítima foi morta por asfixia e multilada com objeto cortante.

Segurança
Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido
Legenda: O homem já respondia por outro crime.
Foto: Divulgação/PCCE.

Um homem de 28 anos, identificado como Geraldo Lopes da Silva, é o principal suspeito de ter matado uma mulher de 53 anos, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, no último domingo (14). Geraldo era vizinho da vítima e fugiu após descobrir que estaria sendo investigado pelo crime. 

O assassinato bárbaro da mulher comoveu a cidade de Juazeiro do Norte e movimentou perfis e órgãos de Segurança para a captura do suspeito. Geraldo Lopes já responde judicialmente pelo crime de receptação e, agora, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra ele.

A vítima foi asfixiada e lesionada em várias partes do corpo com objeto cortocontundente. Além disso, é investigado se a mulher também foi vítima de violência sexual. 

Para ajudar na localização e prisão do homem, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou imagem de Geraldo Lopes. A PCCE afirmou que a "divulgação da imagem tem como objetivo estimular denúncias que auxiliem na localização do suspeito. As diligências para localizar o investigado seguem de forma ininterrupta".

As investigações do caso são realizadas pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia de Juazeiro do Norte. 

A POPULAÇÃO PODE AJUDAR NA INVESTIGAÇÃO: 

A população pode colaborar com as investigações repassando informações, de forma anônima e segura, por meio desses números:

  • 181 - Disque-Denúncia 
  • (85) 3101-0181 - Whatsapp Disque-Denúncia, (que recebe mensagens de texto, áudios, vídeos e fotografias). 
  • (88) 3572-1736 - Whatsapp do  Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. 

As denúncias também podem ser feitas pelo link: 

https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/

 

