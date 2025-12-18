Diário do Nordeste
Facção criminosa invade casas e rouba roteadores de internet em Graça, no Ceará

Suspeitos miraram em casas que usavam provedor de internet que não quis "fechar" com grupo criminoso.

Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 21:59)
Segurança
Diversos roteadores, modems e cabos eletrônicos estão dispostos sobre o capô de uma viatura da polícia, que está estacionada em uma área rural com chão de terra e vegetação ao fundo.
Legenda: Roteadores foram apreendidos pela Polícia Militar.
Foto: VC Repórter.

Motoqueiros ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV) invadiram, nesta semana, residências no município de Graça, no interior do Ceará, e roubaram roteadores pertencentes a um provedor de internet que teria se recusado a firmar acordo com o grupo criminoso.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada após a denúncia e recuperou os equipamentos nesta quinta-feira (18). Os roteadores estavam escondidos em uma casa abandonada.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um suspeito foi detido e conduzido a uma unidade policial nesta quinta-feira.

O caso ocorreu na localidade de Santa Luzia, na zona rural de Graça, e segue sob investigação.

Ataques criminosos em Graça 

Graça tem sido alvo de diversos ataques criminosos do CV desde a última semanaNo último dia 10 de dezembro, dois suspeitos foram presos por incendiar outra provedora de internet, que também não aceitou "fechar" com a organização criminosa. 

Os homens foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa, incêndio e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Essa mesma provedora foi alvo de dois ataques em cerca de uma semana.

Segundo a reportagem apurou, as ações criminosas teriam sido ordenadas por uma liderança da facção Comando Vermelho (CV), que estaria no Rio de Janeiro. 

O caso é investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), especializada da Polícia Civil do Ceará (PCCE). 

O Diário do Nordeste publicou que facções como o CV e o Terceiro Comando Puro (TCP) estão em avanço constante no interior cearense. Ataques a provedores e ameaças em velórios são alguns dos exemplos de crimes contra a população. 

 

