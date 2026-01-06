Diário do Nordeste
Empresa suspeita de desviar verba de merenda escolar no CE movimentou mais de R$ 19 milhões

Dupla foi presa em flagrante após sacar R$ 400 mil em espécie, no Interior do Estado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A foto mostra quatro pilhas de R$ 40 e, atrás, outras pilhas de R$ 100, que totalizam R$ 400 mil, em cima de uma mesa de madeira.
Legenda: Valor de R$ 400 mil em espécie foi sacado pelos suspeitos em uma agência bancária em Iguatu, minutos antes da prisão em flagrante.
Foto: Reprodução.

A dupla presa em flagrante, na posse de R$ 400 mil em espécie, em Iguatu, no último dia 30 de dezembro, teria sacado o dinheiro para um empresário, proprietário de uma empresa suspeita de desviar verba da merenda escolar no Ceará e de movimentar mais de R$ 19 milhões. É o que aponta a investigação da Polícia Federal (PF).

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a PF apurou que Antônio Oliveira Filho e Wallis Bernardo do Carmo realizaram o saque de R$ 400 mil, com cheques, na agência do Banco do Brasil de Iguatu, a mando do empresário Diego Marcondes Cartaxo Tavares, proprietário da DLA Comercial de Alimentos EIRELI.

A empresa foi procurada, mas as ligações não foram atendidas. As defesas da dupla presa e do empresário citado não foram localizadas.

Os dois homens presos negaram, em depoimento, qualquer ato ilícito. (Leia abaixo o relato completo).

Antônio e Wallis foram detidos em flagrante e indiciados pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. A dupla era escoltada por um policial militar, identificado apenas como 'Bebeto', - que não foi preso - no momento da abordagem da PF.

No dia seguinte à prisão, a dupla foi solta pela Justiça Federal no Ceará, em audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança de um total de R$ 60 mil (sendo R$ 50 mil pagos por Wallis e R$ 10 mil pelo comparsa). Eles vão responder ao crime em liberdade.

Segundo um despacho da PF, "denotam-se indícios de que Diego Marcondes Cartaxo Tavares tem se utilizado de pessoas jurídicas e pessoas físicas interpostas para a realização dos referidos saques em espécie, havendo indícios de que os investigados Wallis Bernardo do Carmo e Antônio Oliveira Filho estariam, de fato, realizando condutas para a lavagem de dinheiro do suposto grupo criminoso relacionado no município de Iguatu/CE".

Diego já era investigado por fraudes em licitações e desvios de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

R$ 19,1 milhões
teriam sido sacados por 'laranjas' do grupo criminoso, segundo a Polícia Federal. Somente Antônio Filho teria realizado o saque de mais de R$ 3 milhões.

Veja também

teaser image
Segurança

Polonês procurado pela Interpol por chefiar grupo criminoso é preso no Ceará

teaser image
Segurança

Chefe do CV no Ceará acusado de enviar bilhetes para comparsas por advogados deve permanecer preso

Como funcionava o suposto esquema criminoso

A investigação da Polícia Federal aponta que o suposto grupo criminoso realizava a lavagem de dinheiro com uso de cheques e participação de 'laranjas'.

No despacho, a PF resumiu que "a empresa DLA Comercial de Alimentos EIRELI possuía intenso fluxo de saques em espécie, indicando-se ainda que os envolvidos realizavam alternância entre quem provisionava os valores e quem efetivamente sacava". 

O objetivo do grupo seria "não somente a lavagem do dinheiro relacionado, mas também para que não houvesse a identificação e prisão dos envolvidos com altos valores em espécie".

Outra técnica utilizada pelo grupo, segundo a PF, era "a utilização de pessoas jurídicas como contas de passagem ou controladas pelos investigados para obtenção de contratos licitatórios".

951
comunicações sobre operações suspeitas, envolvendo a empresa DLA Comercial de Alimentos e quatro possíveis 'laranjas', entre 30 de novembro de 2018 e 20 de janeiro de 2025, foram informadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) à Polícia Federal.

Destas operações, destacaram-se 16 saques com valores entre R$ 99 mil e R$ 199 mil.

O Núcleo de Análise e Informação da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte analisou, sobre a empresa DLA Comercial de Alimentos, que "o valor total sacado se aproxima ou até mesmo supera 50% do faturamento estimado, o que é um indicativo crítico de alta liquidez em espécie".

Conforme a análise, "a discrepância entre faturamento estimado e saques reforça a hipótese de movimentações incompatíveis com práticas comerciais usuais, podendo indicar risco de lavagem de dinheiro ou ocultação de recursos".

Pode-se concluir que empresa DLA Comercial não aparenta possuir capacidade econômico-financeira para movimentar tal volume de recursos, por isso suspeita-se de movimentação de recursos de terceiros, através das contas bancárias da referida empresa, para fins de sonegação fiscal, além de possível desvio de verbas públicas, dados os saques com claros indícios de burla, sem justificativa aparente."
Polícia Federal
Em relatório

O que disseram os investigados

A reportagem tentou contato com a empresa DLA Comercial de Alimentos, mas as ligações não foram atendidas. Já o empresário Diego Marcondes Cartaxo Tavares não foi localizado. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Em depoimento à PF, Antônio Oliveira Filho confirmou que fazia pagamentos e saques para Diego Marcondes, há cerca de 3 anos, mas não tem Carteira de Trabalho assinada.

Já Wallis Bernardo do Carmo alegou que o valor de R$ 400 mil sacados eram da empresa dele, a Comercial de Alimentos WB, referente a contratos públicos. O valor seria para pagar funcionários e outras despesas.

Ao pedir a soltura de Antônio Filho e Wallis do Carmo à Justiça Federal, a defesa reforçou que "o que se verificou na data de ontem foi um ato administrativo e financeiro perfeitamente lícito: o saque de valores de uma conta titularizada pela empresa Comercial de Alimentos WB Ltda., da qual Wallis é o único sócio, para fins de pagamento de fornecedores de carne e gêneros alimentícios no interior do estado".

"A presença de Antônio Oliveira Filho justificava-se por um simples auxílio de segurança e carona, uma vez que a região de Iguatu tem sido palco de diversos assaltos a estabelecimentos bancários, motivando a cautela dos investigados em se fazerem acompanhar por terceiros e até por segurança informal", completou a defesa.

Sobre os dados repassados pelo Coaf à PF, a defesa acrescentou que o relatório "não possui valor probatório de materialidade delitiva apto a sustentar, de forma isolada, uma prisão cautelar ou a ratificação de um flagrante. A inteligência financeira lida com probabilidades e atipicidades estatísticas, enquanto o direito penal exige certezas e provas concretas de conduta criminosa".

