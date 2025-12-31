PF apreende R$ 400 mil e prende dois homens no Ceará investigados por desviar recursos públicos

Dois homens foram presos em uma ação da Polícia Federal (PF) no Ceará, nessa terça-feira (30). Eles são investigados por supostamente participar de um esquema criminoso de desvio de recursos públicos federais.

Segundo a PF, R$ 400 mil em espécie foram apreendidos durante a realização de diligências em Iguatu, Interior do Estado.

Um dos suspeitos já vinha sendo investigado por lavagem de dinheiro.

"A ação foi desencadeada após informações de que os indivíduos estariam transportando o valor com suspeitas de lavagem de dinheiro proveniente de desvios de recursos públicos federais, visando dificultar o rastreamento quanto ao destino que dariam aos valores na ocasião, ocultando inclusive quem de fato sacava de forma reiterada os valores na instituição financeira", disse o delegado federal Marcello Doria.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

ORIGEM DO VALOR

Quando abordados, os suspeitos teriam apresentado versões divergentes sobre a origem do montante e sobre qual destino dariam ao valor.

A suspeita é de que a dupla é parte de um grupo criminoso que vem desviando recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

O grupo vem agindo mediante fraudes em licitações, "obtendo contratos com diversos municípios do estado do Ceará".

A PF destaca que os suspeitos podem responder pelo cometimento dos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro, dentre outras infrações penais a serem apuradas em continuidade das investigações.

"A origem e o destino dos valores estão sendo investigados pela Polícia Federal", destacou Marcello Doria.