Polonês procurado pela Interpol por chefiar grupo criminoso é preso no Ceará

Um polonês foi preso no Porto das Dunas, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no Ceará. Torzecki Zbigniew Marcin era procurado pela Interpol, constando no nome dele um Alerta Vermelho.

A captura aconteceu após o polonês supostamente cometer violência doméstica contra a noiva, uma boliviana. Ele teria agredido física e verbalmente a vítima.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito era procurado pela Interpol desde outubro de 2025 por crimes cometidos desde o ano de 2020.

“O homem é suspeito de ser o chefe de um grupo criminoso responsável por crimes contra a ordem financeira, facilitando a travessia ilegal das fronteiras da Polônia por outras pessoas, incluindo pessoas da África e do Oriente Médio, auxiliando a entrada para a Alemanha”, divulgou a Secretaria.

PM foi acionada

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de violência doméstica na madrugada do Natal, registrada em um estabelecimento comercial.

O suspeito ainda teria apresentado identidade falsa, com nascimento em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, em nome de Paulo Leandro Tomacheski Ferraz.

Os PMs apreenderam junto ao polonês quatro aparelhos celulares.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A PCCE com apoio da Polícia Federal verificou que o nome dele estava na Lista Vermelha da Interpol.

Agora, de acordo com a SSPDS, “o indivíduo aguarda extradição para seu país de origem para responder pelos crimes aos quais é investigado na Europa”.