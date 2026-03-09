Mãe e filha são presas por maus-tratos a cães e gato em Cascavel

Após denúncias, mãe e filha são presas em flagrante por maus-tratos a quatro cães e um gato em Cascavel, município da Região Metropolitana de Fortaleza. A dupla foi detida na manhã desta segunda-feira (9) por agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cascavel.

Os agentes foram ao imóvel das suspeitas, localizado no bairro Centro, com apoio da Vigilância Sanitária do município e de um médico-veterinário.

No local, encontraram os animais em condições insalubres. Além da higiene precária, havia falta de água e de alimentação adequadas.

Atendimento aos animais

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) detalhou que os cinco animais foram resgatados pelos policiais e encaminhados para atendimento. Todos passarão por tratamento médico-veterinário.

Já as suspeitas foram encaminhadas à unidade policial, onde foram autuadas em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais domésticos e colocadas à disposição da Justiça. A mãe, de 48 anos, possuia antecedentes por crime de roubo.