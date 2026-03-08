Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Pode derrubar ela': 6 anos após execução, réu por armar emboscada contra a prima ainda não foi a júri

A vítima tinha dívida de R$ 1,4 mil e foi assassinada pelo agiota, em Fortaleza.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
policia civil farda de costas dhpp.
Legenda: O primeiro suspeito foi preso em flagrante.
Foto: Divulgação/PCCE.

Passados seis anos e meio do assassinato de uma jovem de 18 anos, atraída ao local do crime pelo próprio primo dela, o caso segue com desfecho processual pendente. Um dos homens acusados pelo ataque morreu antes que a Justiça agendasse o júri. Caio Oliveira da Costa, primo da vítima, permanece em liberdade à espera pelo dia que deve sentar no banco dos réus.

Caio e Wellington Luis Esteves das Neves foram denunciados pela morte de Milena Soares da Silva. Em março de 2024, o magistrado da 3ª Vara do Júri decidiu pronunciar a dupla, ou seja, que os réus fossem levados ao Tribunal do Júri.

As defesas recorreram ao 2º Grau, mas em novembro do mesmo ano a decisão de pronúncia foi mantida. Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal entenderam que seria necessário o encaminhamento dos réus "a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois detém competência constitucional para o exame da questão".

Desde então, as novas movimentações do processo foram sobre recursos e julgamentos destes recursos de reaver bens apreendidos ao longo da investigação, como uma motocicleta. A ação transitou em julgado no último dia 9 de fevereiro deste ano de 2026 e, no dia seguinte, foram encaminhados os autos à 3ª Vara do Júri "para adoção das providências cabíveis".

Veja também

teaser image
Segurança

Acusado de matar três mulheres em Barreira é condenado a 45 anos de prisão após novo julgamento

teaser image
Segurança

Suspeito de matar influenciadora em Itapipoca é encontrado amarrado pelo pescoço em Fortaleza

A defesa de Caio Oliveira, representada pela advogada Tatiana Matos, diz que o réu segue cumprindo medida cautelar sob monitoramento eletrônico e "nega que fez parte do ato".

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou, em nota, que "o processo está com prazo aberto para diligências, esclarecimentos ou juntada de documentos, período que antecede a marcação da data do júri popular".

ESQUEMA DE AGIOTAGEM

O motivo para a execução de Milena seria uma dívida no valor de R$ 1,4 mil a ser paga para Wellington, que atuava como agiota em Fortaleza. Um dia antes de ser morta, a jovem chegou a prestar Boletim de Ocorrência informando formalmente às autoridades que estava sob ameaças de Wellington Luís. 

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), os réus eram amigos desde o colégio, e Caio era quem teria apresentado a prima ao agiota, se comprometendo de que ela honraria os empréstimos a juros.

Quando a vítima ultrapassou o prazo estipulado para o pagamento, Wellington teria passado a ameaçar Caio e Milena. 

"Para livrar-se de possíveis retaliações e sabendo que Wellington já cogitava matar a vítima, resolveu arquitetar o cenário ideal para que ocorresse o homicídio de Milena.  Conforme apurou-se da quebra de sigilo de dados e extração de informações do telefone celular apreendido com Wellington, Caio Oliveira teria elaborado um plano para atrair a vítima até a presença do comparsa, para que este pudesse praticar o homicídio".
MPCE.

A pedido do agiota, Caio atraiu a vítima ao local do crime. No dia 22 de julho de 2019, em Fortaleza, Milena estava transitando em um carro quando foi surpreendida por quatro disparos de arma de fogo.

O motorista do veículo que a transportava foi atingido de raspão

"Conforme apurado, descobriu-se que a vítima estava transitando em um veículo 'alugado' mediante aplicativo, indo para a Rua Rui Monte, bairro Antônio Bezerra, momento em que parou na Rua Água Verde, instante em que Wellington Luis Esteves das Neves, que estava em uma motocicleta, parou ao lado do veículo e a abordou, utilizando uma arma de fogo. Ato contínuo, o acusado passou a desferir vários disparos em desfavor da vítima, sem que houvesse nenhuma discussão", conforme a denúncia.

A DESCOBERTA DA EMBOSCADA

No dia 23 de julho de 2019, Wellington foi preso em flagrante. Na casa do suspeito, os policiais encontraram vasto material referente à agiotagem, inclusive um caderno com anotações no nome de Milena, e três celulares.

Em um dos celulares havia conversas entre Caio e Wellington, em horários aproximados ao do homicídio: "é possível que Wellington estivesse falando com Caio quando matou Milena já que testemunhas disseram que o homicida estava com o celular no ouvido quando praticou o homicídio", apontou a Polícia em relatório.

"Saliente-se que tanto nos dias anteriores, quando no dia do ilícito e logo após a consumação do crime, os réus se falaram por telefone, restando patente que Caio não só sabia que Wellington iria consumar o homicídio em análise como, por diversas vezes, instigou o comparsa a executar a conduta delituosa, afirmando que Wellington 'poderia derrubar' sua prima".
MPCE.

Primeiro, o Ministério Público denunciou o agiota. Caio foi preso semanas depois e confessou aos policiais que vinha sendo ameaçado pelo amigo, "que dizia que se iria matá-lo caso ele não pagasse a dívida da prima Milena".

Na versão de Caio, ele negou que sabia que a prima seria assassinada. No entanto, para a acusação, "a atuação dissimulada de Caio, foi possível a execução do homicídio por Wellington, pois obteve êxito em atrair à vítima ao sítio do crime, temos que ambos devem responder pelo crime em apreço em concurso de pessoas, sendo também lhes aplicável as qualificadoras do motivo torpe e da impossibilidade de defesa".

O órgão acusatório acrescenta que o primo da jovem "não só instigou como contribuiu efetivamente para a consumação do ilícito, para o fim abjeto de não pagar pela dívida de sua prima, mesmo asseverando que serviria de garantia quando procurou o agiota, restando aplicável a qualificadora do motivo torpe em seu desfavor, portanto. A sua atitude dissimulada perante a ofendida, sua prima, também dificultou a defesa desta".

O homicídio teria acontecido em um momento de total desprevenção por parte de Milena, que estava desarmada quando foi executada. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Delegacia de Polícia Civil de Lavras da Mangabeira investiga caso.
Segurança

Tentativa de chacina deixa um morto e dois feridos em Lavras da Mangabeira

Vítima tinha diferentes passagens pela polícia.

Redação
Há 59 minutos
policia civil farda de costas dhpp.
Segurança

'Pode derrubar ela': 6 anos após execução, réu por armar emboscada contra a prima ainda não foi a júri

A vítima tinha dívida de R$ 1,4 mil e foi assassinada pelo agiota, em Fortaleza.

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
Polícia segue realizando buscas nas regiões por suspeitos.
Segurança

Tentativa de chacina deixa dois mortos e três feridos em Fortaleza

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga caso.

Redação
Há 1 hora
Trechos do vídeo da vereadora do Recife, Andreza Romero, sobre o caso de importunação sexual no Beach Park.
Segurança

Vereadora do Recife relata importunação sexual de funcionário de parque aquático no Ceará

Andreza Romero diz ter sido apalpada por um monitor ao lado da filha de 3 anos durante acesso a um brinquedo.

Redação
07 de Março de 2026
Viatura da polícia militar estacionada na rua, destacando as marcas e cores tradicionais de uma viatura policial brasileira.
Segurança

Homem é perseguido pela Polícia após sequestrar as enteadas em Itaitinga

Suspeito teria discutido com a companheira antes de cometer o crime.

Redação
07 de Março de 2026
Imagem de um policial com colete à prova de balas que exibe a marca FIRCO, destacando-se na atividade de segurança e policiamento.
Segurança

Líder intermediário de facção criminosa do Pará é preso na Grande Fortaleza

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto e foi localizado em casa de veraneio.

Redação
07 de Março de 2026
Câmeras de segurança registram duas pessoas vestidas com roupas escuras correndo em uma rua urbana; em outra imagem, uma pessoa com moletom escuro e tênis claros aponta um objeto alongado com as mãos na direção da via.
Segurança

A mando do Comando Vermelho, mulher marca motel e atrai jovem para morte em Fortaleza

A vítima, Integrante da GDE, teria sido morto por suspeita de participar do homicídio de uma pessoa ligada ao Comando Vermelho.

Matheus Facundo
07 de Março de 2026
Montagem com o atacante Fernandinho, usando uniforme de treino do Ceará Sporting Club e mulher tirando selfie com jaqueta preta e top verde em frente ao espelho. A mulher é a mãe do filho de Fernandinho.
Segurança

Justiça autoriza busca e apreensão de filho de jogador do Ceará, após mãe não devolver a criança

Mulher ficou uma semana com o menino, mas segundo o atacante do time cearense, ela não tinha permissão judicial.

Redação
06 de Março de 2026
Equipe da Enel realizando manutenção em rede elétrica de média tensão com caminhão munido de cesto aéreo em subestação ao ar livre.
Segurança

Furtos de fios deixaram 447 mil imóveis sem energia em 2025 no Ceará; 255 pessoas foram capturadas

Enel aposta em operações preventivas e conjuntas com as Forças de Segurança para diminuir os índices de furto, além do investimento em tecnologias.

Matheus Facundo
06 de Março de 2026
Secretaria Municipal de Educação informou que repudia qualquer tipo de violência.
Segurança

Professor é preso suspeito de importunação sexual dentro de escola em Cascavel

Prefeitura informou que será instaurado processo administrativo para apurar os fatos.

Redação
06 de Março de 2026
giselle universitaria praia foto lembranca, vitima.
Segurança

Ex-PM é condenado a 14 anos de prisão por morte de universitária durante abordagem em Fortaleza

A defesa do réu informou que irá recorrer da decisão.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Março de 2026
Imagens da captura do suspeito de feminicídio em Itapipoca.
Segurança

Suspeito de matar influenciadora em Itapipoca é encontrado amarrado pelo pescoço em Fortaleza

Suspeito estava foragido desde o crime, registrado em fevereiro.

Bergson Araujo Costa
05 de Março de 2026
Foto das três vítimas da chacina de Barreira.
Segurança

Acusado de matar três mulheres em Barreira é condenado a 45 anos de prisão após novo julgamento

Um dos criminosos era amigo de uma das vítimas e facilitou o acesso a elas.

Bergson Araujo Costa
05 de Março de 2026
foto da Polícia Civil do Ceará mostra série de anabolizantes apreendidos em Fortaleza.
Segurança

Homem é preso por distribuir anabolizantes em academias de Fortaleza

Suspeito foi flagrado realizando a entrega das substâncias quando foi abordado pelos policiais.

Redação
05 de Março de 2026
objetos apreendidos, pedras semipreciosas, fosseis.
Segurança

Servidor público e empresário são investigados pela PF por suspeita de desvio de fósseis no Ceará

Durante a operação 'Raptor Legacy', foram apreendidos 56 fósseis e pedras semipreciosas em ação para desarticular contrabando no Ceará.

Redação
05 de Março de 2026
Imagem mostra veículos da Polícia Civil na frente da sede da Prefeitura do Crato.
Segurança

Justiça mantém prisão de investigados por suspeita de fraude em coleta de lixo no Crato

Os quatro homens, incluindo um vereador e um empresário, devem permanecer, pelo menos, cinco dias presos.

Redação
05 de Março de 2026
giselle universitaria praia foto lembranca, vitima.
Segurança

Caso Giselle: ex-PM senta no banco dos réus nesta quinta (5), seis anos após morte de universitária

A estudante estava em um carro, acompanhada da filha, quando foi alvejada.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Março de 2026
menina de costas na janela, reflexo.
Segurança

72% das crianças e adolescentes acolhidos em mutirão do MPCE sofreram violência sexual

Foram realizados 114 atendimentos em 43 cidades em menos de um mês.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Março de 2026
Foto de policiais civis para ilustrar matéria sobre suspeito preso por tentativa de feminicídio, estupro e cárcere privado em Aracati.
Segurança

Homem que tentou estuprar, manter em cárcere privado e matar a ex é preso em Eusébio

Crimes foram cometidos em Aracati, segundo a Polícia.

Bergson Araujo Costa
04 de Março de 2026
Viaturas em frente à delegacia de Sobral.
Segurança

Segundo suspeito de matar criança e homem em Sobral é preso no Interior do CE

O crime aconteceu no dia 12 de outubro do ano passado.

Redação
04 de Março de 2026