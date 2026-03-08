Duas pessoas morrem após colisão entre carro e bicicleta em Maracanaú
Três pessoas estavam na bicicleta, incluindo uma criança, que ficou ferida no acidente.
Duas pessoas morreram na manhã deste domingo (8) após serem atingidas por um carro na CE-065, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará. Os dois trafegavam pela via em uma bicicleta com uma criança, que também foi atingida no acidente.
Informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social apontam que o caso foi registrado em Pau Serrado, ainda no início da manhã.
O homem, de 47 anos, faleceu no local, enquanto a mulher e a criança foram encaminhadas a uma unidade de saúde.
Apesar do atendimento, a mulher, de 46 anos, que ficou em estado grave em decorrência da colisão com o veículo, veio a óbito no hospital.
Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência.
No local do acidente, onde o condutor do automóvel permaneceu, um teste de alcoolemia foi realizado, mas o resultado foi negativo. O homem, então, foi conduzido a uma delegacia para prestar esclarecimentos.
Conforme a SSPDS, o caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú.