Duas pessoas morrem após colisão entre carro e bicicleta em Maracanaú

Três pessoas estavam na bicicleta, incluindo uma criança, que ficou ferida no acidente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Bicicleta com estrutura de carga destruída caída na grama à beira da estrada e, ao lado, carro vermelho com a frente completamente amassada após colisão; pessoas observam o veículo parado na via.
Legenda: Um homem e uma mulher, que estavam na bicicleta, faleceram após a colisão.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Duas pessoas morreram na manhã deste domingo (8) após serem atingidas por um carro na CE-065, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará. Os dois trafegavam pela via em uma bicicleta com uma criança, que também foi atingida no acidente.

Informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social apontam que o caso foi registrado em Pau Serrado, ainda no início da manhã.

O homem, de 47 anos, faleceu no local, enquanto a mulher e a criança foram encaminhadas a uma unidade de saúde.

Apesar do atendimento, a mulher, de 46 anos, que ficou em estado grave em decorrência da colisão com o veículo, veio a óbito no hospital.

Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência.

No local do acidente, onde o condutor do automóvel permaneceu, um teste de alcoolemia foi realizado, mas o resultado foi negativo. O homem, então, foi conduzido a uma delegacia para prestar esclarecimentos. 

Conforme a SSPDS, o caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú.

