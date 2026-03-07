Diário do Nordeste
Líder intermediário de facção criminosa do Pará é preso na Grande Fortaleza

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto e foi localizado em casa de veraneio.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:16)
Segurança
Imagem de um policial com colete à prova de balas que exibe a marca FIRCO, destacando-se na atividade de segurança e policiamento.
Legenda: Caso ocorreu nessa sexta-feira (6).
Foto: Divulgação/PMCE.

Um homem foi preso em uma residência no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, suspeito de ser um dos líderes de uma organização criminosa com atuação no Pará.

A ocorrência foi registrada nessa sexta-feira (6), fruto da parceria entre as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE) e do Pará (Ficco-PA).

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito tinha mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Ele estava instalado em um imóvel de veraneio com piscina churrasqueira e carro de luxo.

Suspeito atuava como 'torre' de facção

A PMCE informou que o homem exercia a função de "torre", que consiste em repassar informações externas para os líderes do grupo criminoso, o que rendeu ao suspeito o título de "líder intermediário".

Além disso, o homem também monitorava atividades criminosas e coordenava integrantes em determinadas áreas.

Após a abordagem, ele foi conduzido à unidade policial competente para a adoção dos procedimentos cabíveis.

