A dupla Alberto Cowboy e Jonas venceu a 8ª Prova do Líder de Resistência do BBB 26, realizada entre quinta-feira (5) e a tarde desta sexta-feira (6). A disputa, que ultrapassou 14 horas no Provódromo, exigiu atenção constante e equilíbrio dos participantes.

Antes da definição do resultado, apenas Boneco e Breno e Alberto Cowboy e Jonas permaneciam na disputa, após a eliminação das demais duplas ao longo da dinâmica.

Veja comemoração de dupla:

A prova desta semana definiu uma liderança compartilhada, novidade na temporada. Ao todo, cinco duplas deixaram a disputa antes da fase final: Ana Paula Renault e Milena, Gabriela e Chaiany, Babu Santana e Solange Couto, Juliano Floss e Samira, além de Marciele e Jordana.

Marciele e Jordana foram a quinta dupla eliminada após mais de sete horas de prova. Na 12ª rodada do desafio, Jordana assumiu a posição de equilibrar a bolinha no prato após trocar de lugar com Marciele.

Veja também Zoeira BBB 26: veja melhores momentos do retorno de Breno e Juliano Floss Zoeira BBB 26: confira cronograma da semana

Pouco depois, a produção anunciou a desclassificação: "Atenção, dupla sete eliminada por mexer na bola", informou a voz da prova.

Com a saída da dupla, a disputa seguiu apenas com Boneco e Breno e Alberto Cowboy e Jonas, que continuaram resistindo ao desafio no Provódromo.

Como foi a Prova do Líder

A dinâmica combinou resistência, concentração e equilíbrio. Em cada dupla, um participante permaneceu pressionando continuamente um botão sensível. Qualquer descuido fazia com que o equipamento mudasse de cor, provocando a eliminação imediata.

Do outro lado da arena, o parceiro segurava uma barra que sustentava um prato. O item começa vazio e possui um ímã na parte inferior que não poderia encostar no chão. Caso isso acontecesse, a dupla também seria desclassificada.

Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt avisou que a prova não teria critério de desempate. "Enquanto tiver gente resistindo, tem prova", afirmou.