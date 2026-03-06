Cowboy e Jonas vencem oitava prova do líder do BBB 26
Dinâmica combinou resistência, concentração e equilíbrio em 14 horas de duração.
A dupla Alberto Cowboy e Jonas venceu a 8ª Prova do Líder de Resistência do BBB 26, realizada entre quinta-feira (5) e a tarde desta sexta-feira (6). A disputa, que ultrapassou 14 horas no Provódromo, exigiu atenção constante e equilíbrio dos participantes.
Antes da definição do resultado, apenas Boneco e Breno e Alberto Cowboy e Jonas permaneciam na disputa, após a eliminação das demais duplas ao longo da dinâmica.
Veja comemoração de dupla:
A prova desta semana definiu uma liderança compartilhada, novidade na temporada. Ao todo, cinco duplas deixaram a disputa antes da fase final: Ana Paula Renault e Milena, Gabriela e Chaiany, Babu Santana e Solange Couto, Juliano Floss e Samira, além de Marciele e Jordana.
Marciele e Jordana foram a quinta dupla eliminada após mais de sete horas de prova. Na 12ª rodada do desafio, Jordana assumiu a posição de equilibrar a bolinha no prato após trocar de lugar com Marciele.
Pouco depois, a produção anunciou a desclassificação: "Atenção, dupla sete eliminada por mexer na bola", informou a voz da prova.
Com a saída da dupla, a disputa seguiu apenas com Boneco e Breno e Alberto Cowboy e Jonas, que continuaram resistindo ao desafio no Provódromo.
Como foi a Prova do Líder
A dinâmica combinou resistência, concentração e equilíbrio. Em cada dupla, um participante permaneceu pressionando continuamente um botão sensível. Qualquer descuido fazia com que o equipamento mudasse de cor, provocando a eliminação imediata.
Do outro lado da arena, o parceiro segurava uma barra que sustentava um prato. O item começa vazio e possui um ímã na parte inferior que não poderia encostar no chão. Caso isso acontecesse, a dupla também seria desclassificada.
Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt avisou que a prova não teria critério de desempate. "Enquanto tiver gente resistindo, tem prova", afirmou.