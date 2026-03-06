Diário do Nordeste
Cigano de Ana Paula previu Jonas como líder da semana no BBB 26; veja

Phelippe Colle revelou, em entrevista ao Diário do Nordeste, tendência sobre brother nas cartas.

Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 14:34)
Zoeira
Duas imagens lado a lado. À esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira verde em um ambiente interno iluminado, vestindo uma camisa listrada clara parcialmente aberta e calças em tom marrom; sobre a mesa à frente há algumas cartas ou cartões. À direita, duas pessoas se abraçam em um estúdio com fundo amarelo e azul; ambas vestem camisetas esportivas escuras com detalhes claros, e uma delas possui uma tatuagem visível no braço.
Legenda: Segundo Phelippe, cartas já mostravam que um homem venceria a disputa pela liderança.
Foto: Maria Clarice Nascimento e Reprodução/Globoplay.

O cigano de Ana Paula Renault já fez diversas previsões sobre o BBB 26. Para a prova desta semana, finalizada nesta sexta-feira (6), ele acertou mais uma: Jonas Sulzbach como Líder. O influenciador venceu a disputa junto de Alberto Cowboy e os dois decidirão, em consenso, quem estará no Paredão sem chance de bate-volta. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Phelippe Colle explicou sobre a tendência vista nas cartas. "De uma forma geral, nós vamos ter ainda mais umas três ou quatro provas de resistência e essa, no final das contas, quem vai levar é um homem", disse ele.

Também cartomancista, Phelippe repercutiu nas redes sociais nas últimas semanas após ter sido citado por Ana Paula Renault dentro do confinamento do BBB 26. Os dois, que já mantêm relação de cliente e profissional há cerca de seis anos, compartilham uma amizade. 

Veja a previsão:

Segundo ele, a tendência nas cartas já apontava para uma nova liderança de Jonas no jogo. Ele, inclusive, já alcançou o posto mais importante da disputa quatro vezes.

"Isso por conta da carta do rei de paus, que traz essa figura masculina de força, então nós já podemos dizer que é o Jonas, justamente por causa dessa força que ele tem", adiantou Phelippe durante uma gravação sobre previsões do jogo.

Jonas dividirá, dessa vez, o papel de Líder do BBB 26 com Alberto Cowboy. Os dois devem decidir qual o indicado da vez, enquanto a pessoa escolhida por eles não terá o direito de participar da Prova Bate e Volta. 

Confira outras previsões para o BBB 26

Babu eliminado em breve

Se as cartas de Phelippe estiverem corretas, uma das previsões aponta para um caminho nada positivo de Babu Santana até a final do reality. Em uma tiragem sobre o ator, a tendência mais evidente é de que ele deve entrar para a lista de eliminados em breve

Cobra, caixão e coração foram as cartas reveladas para o artista. "Ele está perto de sair", contou Phelippe. O cartomancista explicou que a carta do caixão indica exatamente um encerramento de ciclo, mas ressaltou a do coração como o indício de Babu estar sendo fiel à própria essência. 

Ana Paula expulsa?

Para Phelippe, o mês de março deve ser o de maior atenção para a jornalista no reality. O motivo é que as cartas apontaram, antes mesmo do início do BBB 26, uma possibilidade de expulsão dela este mês.

"Eu disse para ela: 'Você tome cuidado'. Como eu tirei Sol para ela, que representa sucesso, mas também excesso, eu disse que ela poderia perder o controle. A carta mostrava a tendência de uma saída até o fim do verão, em março, mas não por uma decisão do público", pontuou o cigano. 

Breno no Quarto Secreto

Já a ida de Breno ao quarto por uma escolha dos espectadores foi, inclusive, prevista por Phelippe. "As cartas mostram uma chance de ele ir bem como numa raspagem, sem grandes porcentagens", disse.

Com uma carta para cada participante no paredão falso, o cigano afirmou que o futuro de Jordana seria não ter chance na disputa, enquanto para Cowboy e Breno as chances eram mais prováveis. "Mas o Cowboy tem bem mais possibilidade de permanecer na casa", reforçou. 

