Veja filmes recordistas em indicações ao Oscar nos últimos cinco anos

Cada temporada do Oscar tem filmes que se destacam, conquistando mais indicações nas diferentes categorias da premiação. Neste ano, "Pecadores" (Sinners), dirigido por Ryan Coogler, concentra a maior quantidade de indicações. A produção, inclusive, quebrou o recorde histórico, disputando em 16 categorias. O Diário do Nordeste organizou uma lista dos recordistas nos últimos cinco anos.

Anteriormente, o recorde de indicações era 14, que contemplou filmes como "A Malvada" (1950), "Titanic" (1997) e "La La Land" (2016). Recentemente, os filmes que tiveram mais destaque foram: "Emilia Pérez", "Oppenheimer", "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", "Ataque dos Cães" e "Mank".

Confira as indicações das últimas edições do Oscar

Dentre os filmes com mais indicações das últimas edições, estão:

Oscar 2026 (98ª edição): "Pecadores" teve 16 nomeações;

"Pecadores" teve 16 nomeações; Oscar 2025 (97ª edição): "Emilia Pérez" teve 13 nomeações;

"Emilia Pérez" teve 13 nomeações; Oscar 2024 (96ª edição): "Oppenheimer" teve 13 indicações;

"Oppenheimer" teve 13 indicações; Oscar 2023 (95ª edição): " Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" teve 11 indicações;

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" teve 11 indicações; Oscar 2022 (94ª edição): "Ataque dos Cães" teve 12 indicações;

"Ataque dos Cães" teve 12 indicações; Oscar 2021 (93ª edição): "Mank" teve 10 indicações.

Por que as obras fizeram sucesso?

Esses filmes refletem não apenas o prestígio da crítica, mas as campanhas realizadas para divulgar o filme e a presença em diferentes festivais. Além disso, outros fatores podem influenciar as indicações em diferentes categorias.

"Oppenheimer", por exemplo, foi dirigido por Christopher Nolan, um diretor já consagrado na Academia. Ele dirigiu outros filmes premiados, como "Interestelar", "A Origem" e "Dunkirk". Além disso, o elenco contava com nomes de peso, como Cillian Murphy, Florence Pugh, Emily Blunt e Matt Damon.

Em outros casos, o estilo inovador da produção pode contribuir para esse destaque. "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", por exemplo, possui uma narrativa fragmentada que contribuiu para dar um peso a mais na narrativa.

E em todos esses, há temáticas que exploram dilemas mais profundos e universais, podendo ir desde as disputas pelo poder a questões raciais, éticas ou identitárias.