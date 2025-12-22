Diário do Nordeste
Trailer do filme 'A Odisseia' mostra cenas do épico de Christopher Nolan

Longa chega aos cinemas no dia 16 de julho de 2026.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira

O filme "A Odisseia" ganhou o primeiro trailer nesta segunda-feira (22). O épico dirigido por Christopher Nolan será lançado apenas no dia 16 de julho de 2026, contando com nomes como Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland.

No trailer, é possível ver alguns trechos do filme inspirado na obra de Homero. Há uma conversa entre Penélope (Anne Hathaway) e seu filho Telêmaco (Tom Holland), assim como a cena em que os homens de Ulisses (ou Odisseu) estão com o ciclope Polifemo.

Há também cenas da jornada do herói com seus homens através do mar. Após o final da guerra de Troia, com os gregos vencendo os troianos, Odisseu (ou Ulisses) tenta retornar para Ítaca, sua terra natal.

Qual a história de 'A Odisseia'?

A produção de Nolan é inspirada no épico de Homero: "A Odisseia". O livro com 24 capítulos é uma continuação de "A Ilíada", que por sua vez mostra um recorte da Guerra de Troia.

Em "A Ilíada", a narrativa foca em apresentar o conflito e os principais guerreiros, como Aquiles, Menelau, Heitor, Agamenon, Nestor, Diomedes e o próprio Odisseu.

Já "A Odisseia" mostra a jornada de Odisseu de volta para casa, onde vive sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco. O herói passa dez anos lutando na Guerra de Troia e outros dez anos tentando retornar ao seu lar. Por isso, inclusive, histórias com grandes jornadas e aventuras inesperada são conhecidas como odisseias. 

Imagem do filme A Odisseia, de Christopher Nolan.
Legenda: O ator Matt Damon será Odisseu na adaptação de Christopher Nolan.
Foto: Divulgação.

Enquanto espera, Penélope tece uma tapeçaria todos os dias e a desfaz pela noite, afirmando aos pretendentes que só irá casar novamente quando terminar essa obra.

Na jornada, Odisseu enfrenta o ciclope Polifemo; a fúria do deus dos mares Poseidon; a expertise da feiticeira Circe e até os encantos de Calipso, que aprisiona Ulisses por sete anos. Ele é conhecido por sua mente brilhante e estrategista, sendo um dos protegidos da deusa da sabedoria Athena.

Qual o elenco de "A Odisseia"?

A produção, com um orçamento estimado em US$ 250 milhões, conta com diversos nomes do cinema. Dentre eles, estão: 

  • Odisseu: Matt Damon;
  • Penélope: Anne Hathaway;
  • Telêmaco: Tom Holland;
  • Athena: Zendaya;
  • Circe: Charlize Theron;
  • Menelau: Jon Bernthal;
  • Agamenon: Benny Safdie;
  • Clitemnestra: Lupita Nyong'o.
