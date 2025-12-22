Trailer do filme 'A Odisseia' mostra cenas do épico de Christopher Nolan
Longa chega aos cinemas no dia 16 de julho de 2026.
O filme "A Odisseia" ganhou o primeiro trailer nesta segunda-feira (22). O épico dirigido por Christopher Nolan será lançado apenas no dia 16 de julho de 2026, contando com nomes como Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland.
No trailer, é possível ver alguns trechos do filme inspirado na obra de Homero. Há uma conversa entre Penélope (Anne Hathaway) e seu filho Telêmaco (Tom Holland), assim como a cena em que os homens de Ulisses (ou Odisseu) estão com o ciclope Polifemo.
Há também cenas da jornada do herói com seus homens através do mar. Após o final da guerra de Troia, com os gregos vencendo os troianos, Odisseu (ou Ulisses) tenta retornar para Ítaca, sua terra natal.
Veja também
Qual a história de 'A Odisseia'?
A produção de Nolan é inspirada no épico de Homero: "A Odisseia". O livro com 24 capítulos é uma continuação de "A Ilíada", que por sua vez mostra um recorte da Guerra de Troia.
Em "A Ilíada", a narrativa foca em apresentar o conflito e os principais guerreiros, como Aquiles, Menelau, Heitor, Agamenon, Nestor, Diomedes e o próprio Odisseu.
Já "A Odisseia" mostra a jornada de Odisseu de volta para casa, onde vive sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco. O herói passa dez anos lutando na Guerra de Troia e outros dez anos tentando retornar ao seu lar. Por isso, inclusive, histórias com grandes jornadas e aventuras inesperada são conhecidas como odisseias.
Enquanto espera, Penélope tece uma tapeçaria todos os dias e a desfaz pela noite, afirmando aos pretendentes que só irá casar novamente quando terminar essa obra.
Na jornada, Odisseu enfrenta o ciclope Polifemo; a fúria do deus dos mares Poseidon; a expertise da feiticeira Circe e até os encantos de Calipso, que aprisiona Ulisses por sete anos. Ele é conhecido por sua mente brilhante e estrategista, sendo um dos protegidos da deusa da sabedoria Athena.
Qual o elenco de "A Odisseia"?
A produção, com um orçamento estimado em US$ 250 milhões, conta com diversos nomes do cinema. Dentre eles, estão:
- Odisseu: Matt Damon;
- Penélope: Anne Hathaway;
- Telêmaco: Tom Holland;
- Athena: Zendaya;
- Circe: Charlize Theron;
- Menelau: Jon Bernthal;
- Agamenon: Benny Safdie;
- Clitemnestra: Lupita Nyong'o.