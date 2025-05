Dublê comenta desempenho de Tom Holland e Matt Damon em 'Odisseia', novo filme de Christopher Nolan

Um dos longas mais aguardados do ano que vem, Odisséia, do diretor Christopher Nolan, ganhou ainda mais detalhes em meio às gravações, que continuam na Europa. Um dublê que participou da produção, falou sobre as atuações dos astros Tom Holland e Matt Damon.

Ao podcast Action for Everyone, cujo episódio já foi excluído, James Newman disse que Tom “pode literalmente fazer qualquer coisa", e que “ele deveria conseguir todos os papéis físicos possíveis".

Já sobre Damon, o preparador físico, que treinou com ambos, deu mais detalhes do personagem. "Matt definitivamente queria ser mais eficiente porque esse é o personagem. Odisseu, se alguém conhece a história, é o único personagem com cenas de guerra nessa jornada”, disse ele.

O longa de Nolan, que deve passar dos U$ 200 milhões em custos de produção, é uma adaptação clássico poema heróico de Homero, uma continuação de Ilíada que conta a história de Odisseu (Ulisses em algumas traduções) tentando por 10 anos retornar para casa em Ítaca após a vitória na guerra de Tróia.

O dublê também falou sobre o método de trabalho do diretor, e rasgou elogios, dizendo que "nunca mais farão um filme como esse" e que é um filme "sem limites". "Acho que vai ser o épico dos épicos. Vai ser o Nolan no seu melhor”, afirmou ele.

O elenco é composto por nomes considerados de primeira linha do cinema norte-americano, como os de Anne Hathaway, Zendaya, Benny Safdie, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth e John Leguizamo.