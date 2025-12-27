Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Marina Ruy Barbosa é a única brasileira no ranking das mais bem vestidas

Atriz aparece no ranking das mais elegantes de 2025 e fica em 8º lugar

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marina Ruy Barbosa sempre chama atenção pelos looks escolhidos em eventos nacionais e internacionais.
Legenda: Marina Ruy Barbosa sempre chama atenção pelos looks escolhidos em eventos nacionais e internacionais.
Foto: Marcelo Sá Barretto/Agnews.

Marina Ruy Barbosa garantiu destaque internacional ao ser a única brasileira a integrar a lista das celebridades mais bem vestidas de 2025. O ranking, divulgado anualmente pelo analista de moda e criador de conteúdo Nicolas Rahhal, colocou a atriz na 8ª posição entre os dez nomes mais influentes do ano no universo fashion.

Conhecida pela elegância e pelas escolhas fashionistas marcantes, Marina chamou atenção ao longo de 2025 tanto em eventos internacionais quanto em compromissos no Brasil. Com looks que unem sofisticação, ousadia e leitura apurada das tendências, ela transformou cada aparição pública em uma afirmação de estilo.

O reconhecimento reforça a trajetória consistente da atriz no cenário da moda, construída ao longo dos anos e cada vez mais valorizada por especialistas do setor. Sua presença no ranking evidencia o peso de sua identidade visual, capaz de dialogar com grandes nomes globais.

Outros nomes na lista

Na lista, Marina aparece à frente de estrelas como Rihanna, Miley Cyrus, Cate Blanchett, Kaia Gerber e Dakota Johnson. Já as primeiras posições foram ocupadas por nomes como Demi Moore, indicada ao Oscar de 2025, Ariana Grande e Cynthia Erivo, destaque na adaptação de "Wicked".

Veja também

teaser image
Zoeira

Filha de Leonardo celebre um mês de namoro com Michel Brito

teaser image
Zoeira

Em luto e sem trabalho, ex-Rouge Li Martins pede ajuda para criar a filha

O ranking também contou com personalidades como Zoe Saldaña, Lisa, Elle Fanning, Jenna Ortega, Anya Taylor-Joy e Amal Clooney, todas reconhecidas por usar a moda como extensão de suas identidades e talentos.

Marina Ruy Barbosa sempre chama atenção pelos looks escolhidos em eventos nacionais e internacionais.
Zoeira

Marina Ruy Barbosa é a única brasileira no ranking das mais bem vestidas

Atriz aparece no ranking das mais elegantes de 2025 e fica em 8º lugar

Redação
Há 52 minutos
A imagem mostra o apresentador Marcos Mion e outra pessoa, que utiliza uma cabeça representativa da TV Globo.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' se despede de 2025 com último programa da Temporada de Natal em Gramado

Atores das novelas 'Três Graças' e 'Vale Tudo' participam de games.

Redação
Há 2 horas
Jéssica apareceu sorridente nas redes sociais com o novo amor.
Zoeira

Filha de Leonardo celebre um mês de namoro com Michel Brito

Jéssica Beatriz Costa compartilhou fotos com o novo amor nas redes sociais.

Redação
Há 2 horas
Lucca Picon é ator e Luana é produtora.
Zoeira

Lucca Picon confirma namoro com Luana Maia

Ator publicou fotos ao lado da irmã de Bruna Marquezine e declarou: “Te amo”.

Redação
Há 2 horas
Casal Li Martins e JP Mantovani.
Zoeira

Em luto e sem trabalho, ex-Rouge Li Martins pede ajuda para criar a filha

Após a morte do marido em acidente de trânsito, cantora enfrenta dificuldades para se manter financeiramente.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Retrato do músico com cabelo preto volumoso e despenteado, maquiagem escura nos olhos e expressão séria, iluminado por uma luz azul intensa. Ele veste uma camisa azul e olha diretamente para a câmera.
Zoeira

Morre Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, aos 65 anos

Segundo comunicado da banda, o músico faleceu após “uma breve doença, em casa, durante o Natal”.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Apresentador Galvão Bueno discusa na Alece.
Zoeira

Família atualiza estado de saúde de Galvão Bueno; narrador deve receber alta neste sábado (27)

O comunicador já havia sido internado no último mês de novembro por pneumonia.

Redação
26 de Dezembro de 2025
fotos de indicados ao oscar 2025.
Zoeira

Antes do Oscar 2026, veja quem foram os vencedores em 2025

A 98ª edição está marcada para 15 de março de 2026.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Ex-BBB Paulinha é branca loira em duas fotos diferentes. À esquerda, está de óculos escuros, chapéu preto e vestido preto, sentada em um sofá. À direita, está com blusa branca e segurando cupons de loteria da Caixa, sorrindo. Foto usada em matéria sobre banco abrir processo contra a mulher.
Zoeira

Ex-BBB Paulinha Leite é processada pela Caixa por atuar com bolões de loteria

A empresa da influenciadora, Unindo Sonhos, nega qualquer irregularidade.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Pamella Holanda celebrou o Natal ao lado de Ivis e da filha do casal.
Zoeira

Pamella Holanda celebra Natal com DJ Ivis e divide seguidores

Influenciadora publica registro com o cantor e a filha do casal.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Conjunto de pedras de quartzo rosa em uma superfície escura ao lado de uma pequena maleta de pano roxa com fechamento de cordão.
Zoeira

A pedra regente de 2026: descubra qual cristal usar para proteção e prosperidade

Sintonize sua vibração com a energia de inícios e coragem que dominará o próximo ciclo.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Quatro atores no filme Anaconda. Dois deles estão conversando, enquanto outros dois estão gravando em uma câmera no fundo.
Zoeira

Selton Mello estreia em 'Anaconda', mas revela nunca ter visto filme original

Ator foi elogiado pela imprensa internacional pela atuação no longa.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Um homem de máscara preta cobrindo os olhos e beijando a mão de uma mulher trajando um vestido cinza e máscara no rosto.
Zoeira

Trailer da 4ª temporada de Bridgerton é lançado; assista

Novos episódios chegam à Netflix no dia 29 de janeiro.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Isabel Veloso, sorridente com cabelo raspado e tatuagens no braço, apoiada em um sofá ou almofada.
Zoeira

Isabel Veloso deixa ventilação mecânica após 21 dias na UTI

Pai celebrou a evolução da influenciadora internada em Curitiba.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Retrato de família mostrando Fausto Silva, o filho e outro homem felizes à mesa, com taças de vinho.
Zoeira

Faustão celebra Natal em família e surge sorridente em foto rara

Apresentador aparece ao lado do filho João Silva em registro especial.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Cantora Mariah Carey com cabelos cacheados e loiros segurando um microfone e sorrindo para as câmeras.
Zoeira

Mariah Carey vence processo por plágio de 'All I Want for Christmas is You'

Cantora deve receber indenização por processo considerado "sem fundamento".

Redação
25 de Dezembro de 2025
Imagem de famosos como Virginia e Zé Felipe na véspera de natal.
Zoeira

Confira looks de famosos na véspera de Natal

Artistas e celebridades apostaram em tons temáticos para a noite da ceia.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Roberto Carlos fez questão de homenagear Erasmo Carlos em show.
Zoeira

Roberto muda letra de 'Amigo' em tributo a Erasmo Carlos

Cantor emocionou o público ao citar o parceiro no especial de fim de ano.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Diogo e Paolla com roupas pretas abraçados.
Zoeira

Diogo Nogueira foi surpreendido com fim do namoro com Paolla, diz site

Cantor não esperava decisão da atriz em meio a novo projeto e turnê.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem de Letícia Birkheuer com a mão no rosto, de camisa branca com detalhes de renda
Zoeira

Letícia Birkheuer reage a vídeo do filho e fala em alienação

Ex-atriz comenta acusações, contesta versão do adolescente e detalha disputa judicial.

Redação
24 de Dezembro de 2025