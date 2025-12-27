Marina Ruy Barbosa é a única brasileira no ranking das mais bem vestidas

Marina Ruy Barbosa garantiu destaque internacional ao ser a única brasileira a integrar a lista das celebridades mais bem vestidas de 2025. O ranking, divulgado anualmente pelo analista de moda e criador de conteúdo Nicolas Rahhal, colocou a atriz na 8ª posição entre os dez nomes mais influentes do ano no universo fashion.

Conhecida pela elegância e pelas escolhas fashionistas marcantes, Marina chamou atenção ao longo de 2025 tanto em eventos internacionais quanto em compromissos no Brasil. Com looks que unem sofisticação, ousadia e leitura apurada das tendências, ela transformou cada aparição pública em uma afirmação de estilo.

O reconhecimento reforça a trajetória consistente da atriz no cenário da moda, construída ao longo dos anos e cada vez mais valorizada por especialistas do setor. Sua presença no ranking evidencia o peso de sua identidade visual, capaz de dialogar com grandes nomes globais.

Outros nomes na lista

Na lista, Marina aparece à frente de estrelas como Rihanna, Miley Cyrus, Cate Blanchett, Kaia Gerber e Dakota Johnson. Já as primeiras posições foram ocupadas por nomes como Demi Moore, indicada ao Oscar de 2025, Ariana Grande e Cynthia Erivo, destaque na adaptação de "Wicked".

O ranking também contou com personalidades como Zoe Saldaña, Lisa, Elle Fanning, Jenna Ortega, Anya Taylor-Joy e Amal Clooney, todas reconhecidas por usar a moda como extensão de suas identidades e talentos.