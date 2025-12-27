Em luto e sem trabalho, ex-Rouge Li Martins pede ajuda para criar a filha

A cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge, enfrenta um momento desafiador de sua vida pessoal e financeira. Após a morte trágica de seu marido, o modelo e apresentador JP Mantovani, em setembro de 2025, a artista de 41 anos revelou estar em busca de oportunidades profissionais para sustentar sua filha de 8 anos e finalizar a reforma da casa da família.

Abalada emocionalmente, Li relatou em entrevista ao podcast Amar, de Mariana Kupfer, que "perdeu o chão" com a partida repentina de JP, vítima de um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, aos 46 anos. O casal havia iniciado uma grande reforma em uma casa antiga em junho, mas as obras foram interrompidas pela tragédia.

Atualmente, a cantora confessa que ainda luta para assimilar a perda.

Parece que a ficha não caiu. Eu me pego muitas vezes só deixando fluir, tentando sobreviver". Li Martins Cantora, ex-Rouge

Veja também Zoeira Família atualiza estado de saúde de Galvão Bueno; narrador deve receber alta neste sábado (27) Zoeira Morre Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, aos 65 anos

Busca por trabalho e parcerias

A situação financeira tornou-se uma prioridade, já que Li interrompeu sua carreira de cantora e sua agenda de shows para focar na rotina da filha e cuidar de sua própria saúde mental. Em um desabafo sincero, ela destacou a necessidade de ser humilde para pedir auxílio.

Como uma estratégia para gerar renda e concluir a reforma de sua residência, a artista sugeriu a criação de um reality show focado na sua obra para atrair patrocinadores. Ela também fez um apelo público em busca de marcas e empresas interessadas em viabilizar o projeto da casa por meio de parcerias.

Para a cantora, o apoio de patrocinadores é fundamental para conseguir finalizar o lar que começou a construir com o companheiro e garantir a estabilidade necessária para criar sua filha ainda criança.

Resiliência materna

Apesar do desejo de se manter reclusa devido ao luto, a ex-Rouge enfatiza que sua motivação principal é a maternidade.

"Eu queria estar trancada no meu quarto agora, mas eu tenho uma filha para criar, uma casa para terminar", afirmou, ressaltando o esforço para se reerguer diante das adversidades.

Li Martins descreve seu momento atual como o de alguém que perdeu o chão, tentando agora reconstruir as bases de sua vida, tanto no campo emocional quanto na estrutura física de sua residência inacabada.

JP e Li Martins se conheceram no reality "A Fazenda", da Record, em 2015, e tiveram uma filha. O casal também participou do reality "Power Couple", da mesma emissora, em 2021.