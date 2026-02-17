Diário do Nordeste
Do talento precoce à consagração tardia: os atores mais jovens e mais velhos a ganhar o Oscar

Às vésperas do Oscar 2026, relembre recordes históricos da premiação que atravessam gerações.

Anthony Hopkins tinha 83 anos quando ganhou o Oscar pelo filme
Anthony Hopkins tinha 83 anos quando ganhou o Oscar pelo filme "Meu Pai".
Foto: Reprodução/X.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março e promete fortes emoções, inclusive para o Brasil, que terá representantes na disputa, como o ator Wagner Moura, indicado por sua atuação em “O Agente Secreto”.

Em meio à expectativa, uma curiosidade sempre volta à tona: quem foram os artistas mais jovens e os mais velhos a conquistar a estatueta?

No quesito juventude, o recorde entre atores competitivos segue com Tatum O’Neal. Ela tinha apenas 10 anos quando venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Lua de Papel”, na cerimônia de 1974.

A vitória foi histórica e também polêmica, já que parte da crítica defendia que ela deveria ter concorrido na categoria principal de Melhor Atriz.

Antes dela, Shirley Temple já havia subido ao palco do Oscar aos 6 anos, em 1935, por sua atuação em “Bright Eyes”. No entanto, a pequena estrela recebeu um Prêmio Juvenil da Academia, categoria especial que deixou de existir em 1961 e não competia diretamente com adultos.

Entre os homens, Adrien Brody é o ator mais jovem a vencer na categoria principal. Ele tinha 29 anos quando levou o prêmio de Melhor Ator por “O Pianista”, consolidando seu nome na história da premiação.

Na outra ponta da linha do tempo estão os veteranos que provaram que talento não tem prazo de validade. Jessica Tandy se tornou a atriz mais velha a ganhar o Oscar ao vencer como Melhor Atriz, aos 80 anos, por “Conduzindo Miss Daisy”.

Já Anthony Hopkins entrou para a história ao conquistar o prêmio de Melhor Ator aos 83 anos por sua atuação em “Meu Pai”, no papel de um idoso com demência.

Com isso, tornou-se o ator mais velho a receber a estatueta na categoria.

