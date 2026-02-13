Diário do Nordeste
Entenda como funciona a votação do Oscar 2026

As votações encerram no dia 5 de março.

Imagem da estatueta do Oscar para matéria sobre como funciona a votação do Oscar.
Legenda: Os votos são contatos de forma secreta por uma empresa de auditoria.
Foto: Shutterstock/LanKS.

O Brasil está concorrendo a cinco estatuetas no Oscar 2026, sendo quatro indicações apenas com o filme brasileiro "O Agente Secreto". Para a escolha do vencedor, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas conta com diversos votantes. 

A votação final ocorre entre 26 de fevereiro e 5 de março. Já a cerimônia será realizada na noite do dia 15 de março

Ao todo, mais de 10 mil membros participam dessa votação. Conforme a CNN Brasil, eles são de 19 amos, como Atores, Diretores, Roteiristas e Técnicos.

Como é realizada a votação?

Há votações em categorias gerais, os atores votam para Melhor Ator e Melhor Atriz, enquanto diretores votam para Melhor Diretor. Cada ramo pode selecionar até cinco nomes e os mais votados são indicados oficialmente. 

Já o voto para Melhor Filme ocorre por ordem de preferência. Os membros da Academia precisam classificar os indicados, colocando em uma prioridade do 1º ao 10º lugar. Se um filme conquistar 50% dos votos em 1º lugar ou mais, ele vence diretamente. 

O menos votado é eliminado. E esse processo de eliminação e redistribuição segue até fechar um filme com a maioria absoluta. 

Os votos são contatos de forma secreta por uma empresa de auditoria. 

