Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho são fotografados ao lado dos indicados ao Oscar

Foto tradicional reúne Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Elle Fanning e outros representantes dos indicados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Uma fotografia panorâmica reúne dezenas de indicados ao Oscar 2026, dispostos em degraus contra um fundo branco e ladeados por duas grandes estatuetas douradas do prêmio. Os convidados vestem trajes formais variados, predominando tons escuros, beges e alguns vestidos coloridos, como um laranja em destaque na primeira fila. A composição é simétrica e captura uma vasta diversidade de profissionais da indústria cinematográfica celebrando o evento.
Legenda: Richard Harbaugh / The Academy
Foto: Richard Harbaugh / The Academy

Diretor e protagonista de “O Agente Secreto”, filme brasileiro indicado em quatro categorias ao Oscar 2026, Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho participaram do almoço que antecede a premiação e posaram para a foto oficial da edição, num evento promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na terça (10), com outros profissionais concorrentes.

O Agente Secreto” disputa nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.

Uma imagem aproximada da foto oficial do Oscar 2026 destaca o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho, ambos circulados em vermelho e identificados por seus nomes em texto branco. Wagner aparece à esquerda com um leve sorriso e camisa escura, enquanto Kleber está à direita usando óculos e paletó azul. Ao redor deles, outras personalidades do cinema, como Leonardo DiCaprio, compõem a multidão de indicados.
Legenda: Baiano e recifense participaram do almoço promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na terça (10)
Foto: Richard Harbaugh / The Academy

Os nordestinos dividem a foto com vários dos principais atores, diretores e produtores nomeados à premiação deste ano. Entre os profissionais presentes no retrato oficial da temporada, destacam-se o cineasta Guillermo del Toro, de “Frankenstein”, além de Emma Stone, que almeja o prêmio por “Bugonia”. Completa o grupo Leonardo DiCaprio, que mede forças com o ator baiano na categoria de melhor ator por seu trabalho em “Uma Batalha Após a Outra”. 

A produtora Emilie Lesclaux e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que disputa a categoria por “Sonhos de Trem”, também participam da foto.

No topo das indicações aparece “Pecadores”, que estabeleceu um novo recorde com 16 nomeações. Logo atrás, destacam-se “Uma Batalha Após a Outra", com 13, além de “Valor Sentimental" e "Hamnet", com 9 e 8 indicações, respectivamente.

 A cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 15 de março, em Los Angeles, e terá novamente o comediante Conan O'Brien como anfitrião da noite.

