Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho são fotografados ao lado dos indicados ao Oscar

Diretor e protagonista de “O Agente Secreto”, filme brasileiro indicado em quatro categorias ao Oscar 2026, Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho participaram do almoço que antecede a premiação e posaram para a foto oficial da edição, num evento promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na terça (10), com outros profissionais concorrentes.

“O Agente Secreto” disputa nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.

Legenda: Baiano e recifense participaram do almoço promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na terça (10) Foto: Richard Harbaugh / The Academy

Os nordestinos dividem a foto com vários dos principais atores, diretores e produtores nomeados à premiação deste ano. Entre os profissionais presentes no retrato oficial da temporada, destacam-se o cineasta Guillermo del Toro, de “Frankenstein”, além de Emma Stone, que almeja o prêmio por “Bugonia”. Completa o grupo Leonardo DiCaprio, que mede forças com o ator baiano na categoria de melhor ator por seu trabalho em “Uma Batalha Após a Outra”.

A produtora Emilie Lesclaux e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que disputa a categoria por “Sonhos de Trem”, também participam da foto.

No topo das indicações aparece “Pecadores”, que estabeleceu um novo recorde com 16 nomeações. Logo atrás, destacam-se “Uma Batalha Após a Outra", com 13, além de “Valor Sentimental" e "Hamnet", com 9 e 8 indicações, respectivamente.

A cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 15 de março, em Los Angeles, e terá novamente o comediante Conan O'Brien como anfitrião da noite.