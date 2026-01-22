O Brasil recebeu cinco indicações ao Oscar 2026, sendo quatro delas pelo filme "O Agente Secreto". O número é um recorde para o País.

O anúncio com a lista de indicados aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), em solenidade realizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, o longa foi indicado nas categorias de "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Direção de Elenco". Protagonista de "O Agente Secreto", o ator Wagner Moura foi indicado na categoria de "Melhor Ator".

O Oscar 2026 também reservou uma indicação ao paulista Adolpho Veloso, na categoria de Melhor Fotografia. O reconhecimento foi pelo trabalho no filme norte-americano "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley.

O drama de época é baseado em uma obra literária de Denis Johnson. Veículos especializados em previsões dos indicados ao prêmio, como Variety e The Hollywood Reporter, apostavam na presença de Veloso na lista final.

A premiação do Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles (EUA).

O Agente Secreto

Com as indicações, este é o segundo ano consecutivo que o Brasil se vê representado na premiação, considerada a maior do cinema.

Em 2025, "Ainda Estou Aqui" (2024), de Walter Salles, recebeu três indicações no prêmio, mas conquistou apenas uma, a de "Melhor Filme Internacional". Fernanda Torres também concorreu a "Melhor Atriz", mas quem venceu foi a atriz Mikey Madison pelo seu papel em "Anora" (2024) — que também levou a estatueta de "Melhor Filme".

Desde que estreou em Cannes, no ano passado, e ganhou dois prêmios do festival — de "Melhor Ator", para Moura, e "Melhor Direção", para Kleber —, "O Agente Secreto" vem acumulando diversas conquistas na temporada de premiações.

Os feitos mais recentes foram no Globo de Ouro 2026, quando a produção conquistou o título de "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa" e garantiu o mérito de Wagner Moura como "Melhor Ator em Filme de Drama".