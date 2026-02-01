Atriz de 'O Agente Secreto', Alice Carvalho participa de show de BaianaSystem em Fortaleza

Foliões que curtiam o Pré-Carnaval de Fortaleza neste sábado (31) foram surpreendidos com a participação da atriz potiguar Alice Carvalho no show de BaianaSystem, no Aterrinho da Praia de Iracema.

A estrela de 'O Agente Secreto' subiu ao palco para cantar a música “Balacobaco”, composição dela para a banda e que também conta com a participação de Anitta. O hit faz parte do álbum “O Mundo Dá Voltas", lançado em 2025.

Indicada ao Oscar

Natural do Rio Grande do Norte, Alice Carvalho é atriz, diretora e roteirista que vem ganhando destaque no Brasil pelas atuações na novela “Renascer”, no papel de Joaninha e na série “Cangaço Novo”, como Dinorah Vaqueiro.

Legenda: Alice Carvalho interpreta Fátima no longa estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho. Foto: Divulgação.

Seu papel mais recente é de Fátima, uma professora universitária, no filme “O Agente Secreto”. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho recebeu quatro indicações ao Oscar 2026: “Melhor Filme”, “Melhor Filme Internacional”, “Melhor Direção de Elenco” e “Melhor Ator”.

Alice será uma das representantes do filme presente em Los Angeles, Califórnia, onde o evento é realizado. Ela está junto do diretor do filme, da produtora Emile Lesclaux e dos atores Wagner Moura e Gabriel Leone.