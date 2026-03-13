CAPTEI: Festa de aniversário celebra Erica, Silvana e Enrico Pinheiro em Fortaleza

Tarde de sábado, 07, no Salão Pedro Lazar, no Hotel Oásis Atlântico.
A dermatologista Erica Pinheiro reuniu amigos, família e nomes queridos para celebrar mais um ciclo — em dobradinha festiva com Silvana Pinheiro e o médico Enrico Pinheiro.
No script: gastronomia assinada pelo próprio hotel, drinks afinados do DS Bartenders e chopp da Anna Julia circulando sem cerimônia, como manda o manual do bem-receber.
A ambientação levou o toque de Araciana, enquanto o bolo veio pelas mãos de Gabriela Loureiro.
No palco, o Grupo Samba Style manteve o astral lá em cima. E teve encore: o jornalista do SVM, Aldeson Matos, soltou a voz em palhinha ao lado de Erika Pinheiro.
As fotos foram captadas por LC Moreira