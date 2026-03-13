CAPTEI: Festa de aniversário celebra Erica, Silvana e Enrico Pinheiro em Fortaleza

Tarde de sábado, 07, no Salão Pedro Lazar, no Hotel Oásis Atlântico.

A dermatologista Erica Pinheiro reuniu amigos, família e nomes queridos para celebrar mais um ciclo — em dobradinha festiva com Silvana Pinheiro e o médico Enrico Pinheiro.

Legenda: Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

No script: gastronomia assinada pelo próprio hotel, drinks afinados do DS Bartenders e chopp da Anna Julia circulando sem cerimônia, como manda o manual do bem-receber.

A ambientação levou o toque de Araciana, enquanto o bolo veio pelas mãos de Gabriela Loureiro.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

No palco, o Grupo Samba Style manteve o astral lá em cima. E teve encore: o jornalista do SVM, Aldeson Matos, soltou a voz em palhinha ao lado de Erika Pinheiro.

Legenda: Pagode Samba Style Foto: LC Moreira

Legenda: Erica Pinheiro e Aldeson Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Aldeson Matos e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

As fotos foram captadas por LC Moreira

Legenda: Cecília Regadas e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Enrico, Melissa e Germana Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Regadas e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana, Erica e Enrico Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda e Isabela Fernandes e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Enrico Pinheiro, Valesca Albuquerque, Erica Pinheiro e Paulo Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Erica Pinheiro com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Pinheiro, Ana Virginia Fontenelle, Erica e Enrico Pinheiro, Ana Maria Jereissati e Cristina Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Erica Pinheiro e Giovanna Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Erica Pinheiro e a Turma da Faculdade Foto: LC Moreira

Legenda: Erica Pinheiro e Laryssa Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Stélio e Inês Araújo, Erica, Silvana e Enrico Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Lima, Erica Pinheiro e Rebeka Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldo Barros de Oliveira e Valéria Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Tathanael Torres, Enrico e Erica Pinheiro e Adriana Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Idália Matos e Fernanda Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Idália Matos, Verônica e Marcelo Gentil, Erica e Silvana Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcísio Teixeira, Erica Pinheiro e Renata Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Leite e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sumihara Lee, Erica Pinheiro e Talita Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Isaul Vasconcelos e Laryssa Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Giselle Barbosa, Erica Pinheiro e Erick Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Barroso, Nélida Cervantes, Silvana e Erica Pinheiro e Naíula Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ivo Braum e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Yuri Fontenele. Erica Pinheiro e Giovanna Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Teles e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Gonçalves, Erica Pinheiro e Dioego Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Teles e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Laprovitera, Fred Montenegro, Erica Pinheiro, Idália Matos e Silvana Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jonyeli Bessa, Erica Pinheiro e Daniel Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Albuquerque, Caio Leal, Aldeson Matos e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Albuquerque, Caio Leal, Aldeson Matos e Erica Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Lopes, Geovana Ferreira Gomes, Erica Pinheiro e Thayna Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Carlos Brito, Isabela Alencar, Erica Pinheiro e Wawa Pinho Foto: LC Moreira