O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 70, foi diagnosticado, nesta sexta-feira (13), com broncopneumonia bacteriana aguda, de "provável origem aspirativa", e está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o político está no Hospital DF Star, da Rede D'Or, e passa por tratamento clínico com "antibioticoterapia de amplo espectro".

Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair, afirmou que "estão colocando a vida" de seu pai "em risco" e "de propósito". "Não existe mais justificativa para que não cumpram a lei e coloquem Bolsonaro em prisão humanitária", escreveu o parlamentar, que é pré-candidato à Presidência da República.

Mais cedo, Flávio publicou que Bolsonaro acordou com calafrios e vômitos.

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Boletim médico

De acordo com o boletim médico do ex-presidente, assinado pelo cardiologista Brasil Caiado e pelo diretor geral do DF Star, Allisson Borges, Bolsonaro foi submetido a exames de imagem e laboratoriais que confirmaram a broncopneumonia bacteriana bilaterial de provável origem aspirativa.

"No momento, encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo", detalha o comunicado.

O político está preso desde janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, conhecido como "Papudinha". Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Família poderá visitar Bolsonaro

Também nesta sexta-feira (13), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Bolsonaro a receber visita de familiares no DF Star.