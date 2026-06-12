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Legislativo Judiciário Executivo

Eleição pela presidência da Câmara de Sobral expõe racha na base de Oscar com aliados rompidos

Panorama de apoios na disputa é tido como incerto por dividir membros da situação.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Vereadores durante sessão da Câmara Municipal de Sobral.
Legenda: Disputa pela presidência da Câmara Municipal de Sobral colocará aliados de Oscar Rodrigues em campos opostos.
Foto: Divulgação.

O cenário da eleição pela presidência da Câmara Municipal de Sobral está marcado pelo rompimento entre aliados do prefeito Oscar Rodrigues (União), a busca de governistas pelo apoio da oposição ligada ao senador Cid Gomes (PSB) e a disputa acirrada por votos.

Programado para o final da tarde deste sábado (13), o pleito definirá a sucessão ou a reeleição de Chico Jóia Júnior (União), atual presidente da Casa e sobrinho de Oscar. O parlamentar tentará um novo biênio à frente do Legislativo sobralense, recebendo apoio explícito do prefeito. 

Contudo, a tentativa de reeleição gerou uma crise entre ex-aliados de Chico. Mesmo integrando a base de Oscar, os vereadores Mário Vicktor (União) e Hermenegildo (MDB) defendem a alternância de poder, se colocam como candidatos à presidência da Câmara e romperam politicamente com o atual mandatário.  

No pleito de sábado, vence quem conseguir a maior fatia do total de 21 vereadores — para resolver no 1º escrutínio é necessária maioria absoluta, já em 2º, maioria simples.

Oficialmente, a base aliada de Oscar na Câmara tem 13 parlamentares — contando com Mário e Hermenegildo —, enquanto a oposição tem oito. Com isso, o apoio da ala opositora ganha peso na contagem apertada de votos. 

DISPUTA ENTRE EX-ALIADOS

Chico Jóia Júnior e Mário Vicktor durante sessões na Câmara Municipal de Sobral.
Legenda: Chico Jóia Júnior e Mário Vicktor devem disputar o comando da Câmara Municipal de Sobral neste sábado (13).
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Até o momento, a corrida pelo comando da Câmara de Sobral deve se concentrar entre as chapas encabeçadas por Chico Jóia Júnior e Mário Vicktor. A confirmação dos outros nomes das duas frentes ainda não foi publicizada.

Ao PontoPoder, Mário Vicktor confirmou que Hermenegildo deve compor a sua chapa. O parlamentar disse que está trabalhando para aglutinar nomes há cerca de um ano e meio, tanto da base quanto da oposição, e teria deixado de disputar a presidência em 2025 por um pedido da gestão Oscar. 

Por outro lado, aponta o parlamentar, o panorama de apoios para cada lado seria incerto, já que a situação estaria dividida.  

“As duas chapas têm 11 assinaturas, tanto a minha como a deles (Chico Jóia). Tem vereador que assinou as duas chapas, de situação. Em questão de assinatura, as duas têm 11. Aí alguém vai enganar alguém”
Mário Vicktor
Vereador e candidato à presidência da Câmara de Sobral

Questionado sobre o rompimento com Chico Jóia Júnior, Mário Vicktor afirmou que ambos mantêm uma relação diplomática, mas que cada um vai defender o interesse pela presidência da Casa. “A gente é do mesmo partido, só que a gente não defende a reeleição, aí defende a alternância de poder, de dar oportunidade para rodízio. Mas, assim, teoricamente não foi aceito”, enfatizou. 

O vereador afirmou, ainda, que segue na base de Oscar Rodrigues e em conversa com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União), filho do prefeito. “Algumas pessoas da situação pensam que pelo fato de eu estar pegando voto de oposição, eu vou me tornar oposição, mas não. Eu sou da base do prefeito, eu sou União Brasil”, ponderou Mário Vicktor. 

Por sua vez, o presidente Chico Jóia Júnior foi procurado, mas não retornou às tentativas de contato da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação. 

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PLEITO QUESTIONADO 

Por outro lado, a oposição questiona a realização da eleição antes de dezembro, mês do término do biênio da atual presidência, e não descarta a judicialização do caso. Isso, porque a antecipação do pleito foi oficializada em outubro do ano passado.  

Por meio de uma resolução aprovada pelos vereadores, o Regimento Interno passou a determinar que a eleição para renovação da Mesa Diretora da Câmara precisa ser realizada no segundo sábado do mês de junho, mesmo que os eleitos sejam empossados apenas em 1º de janeiro do ano subsequente. 

Na mesma época, os vereadores aprovaram uma atualização para permitir a reeleição na presidência da Câmara, algo vedado anteriormente. A medida abriu caminho para Chico Jóia buscar mais dois anos no comando.

O PontoPoder também buscou o líder da oposição na Câmara de Sobral, o vereador Ajax Cardoso. Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. 

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