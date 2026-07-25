Rival em 2022, PDT anuncia apoio a Elmano de Freitas ao Governo do Ceará em 2026

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializou o apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) durante a convenção partidária que ocorreu neste sábado (25), em Fortaleza. O apoio marca a retomada da aliança eleitoral em disputa estadual entre os dois partidos, que foi rachada em 2022.

Na convenção nacional do partido, ocorrida segunda-feira (20), o PDT já havia confirmado o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O PDT foi o primeiro partido a nivel nacional a colocar o apoio incondicional à reeleição presidente Lula e a gente se sente muito honrado de colocar esse apoio incondicional ao nosso governador Elmano, porque o nosso projeto no Ceará e no Brasil é de avanço, de defesa da democracia”, disse o presidente da legenda, o deputado federal André Figueiredo.

Legenda: Presidente do PDT-CE, André Figueiredo, durante evento do partido. Foto: Fabiane de Paula.

Em 2022, o PDT teve Ciro Gomes (PSDB) como candidato à presidência da República. No Ceará, o partido lançou Roberto Cláudio (União) como nome ao governo, contra Elmano de Freitas, após falta de acordo na base governista do ex-governador Camilo Santana (PT), que defendia o nome da então governadora e pedetista à época, Izolda Cela (PSB).

Para o pleito atual, o partido ainda articula compor a disputa majoritária. André Figueiredo afirmou que a legenda está aberta para indicar nomes. Chagas Vieira, ex-secretário da Casa Civil do Ceará, foi mencionado pelo deputado como um possível nome a compor a chapa. Estão indefinidas a segunda vaga ao Senado, a vaga de vice e as suplências.

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Elmano agradece apoio e fala sobre articulações finais

O governador Elmano de Freitas, que passou a contar com o PDT em sua base aliada no ano passado, elogiou o partido e celebrou o apoio. Desde o racha de 2022, o PDT sofreu perdas nas casas legislativas e tentará se restabelecer no pleito atual.

"Estamos reunindo as forças políticas compromissadas com a democracia, com politicas sociais que garantem emprego pro nosso povo, que garantem melhoria da saúde, que garantem melhoria de indices da segurança publica", disse o governador em discurso.

Em coletiva durante a convenção, o governador Elmano de Freitas falou sobre as conversas para fechar a chapa majoritária e disse não estar participando de tratativas junto à Federação União Progressista. Enquanto nacionalmente, o grupo optou por uma “neutralidade” no primeiro turno, não fazendo aliança com o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), o destino do apoio no Ceará ainda é incerto.

“Não estou participando de nenhuma tratativa com a Federação. O que eu tenho de informação é que tem uma discussão interna sobre cumprimento ou não de acordos que realizaram com a candidatura majoritária da oposição”, relatou Elmano.

Ex-pedetistas participam do ato

Também estiveram presentes o senador Cid Gomes (PSB), candidato à reeleição, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Ambos deixaram o PDT após a crise de 2022. Júnior Mano (PSB), deputado federal que deve compor a suplência de Cid, também estava no evento.

Legenda: Cid Gomes é pré-candidato ao Senado em chapa de Elmano de Freitas. Foto: Fabiane de Paula.

No palanque, Cid defendeu a união de partidos progressistas. "O Brasil vive hoje um momento que muitos acham bonito bater no peito e dizer que é de direita. Sem muitas vezes nem saber o que ser de direita. Ser progressista, ser de esquerda, é defender menos injustiça social, menos desigualdades, mais distribuição de renda. E isso é o que nós precisamos no nosso país", afirmou.

Relembre o racha do PDT e PT no Ceará

O racha entre o PT e o PDT em 2022, depois de 16 anos de aliança, foi motivado pelo apoio dos pedetistas à candidatura de Roberto Cláudio para o Governo do Ceará em detrimento da candidata apoiada pelo PT, a ex-governadora Izolda Cela.

Em meio à briga entre as legendas, inúmeros prefeitos e deputados saíram do PDT. O partido foi desidratado e teve a perda de nomes históricos, como o senador Cid Gomes, hoje filiado ao PSB, e Ciro Gomes, pré-candidato ao Governo do Estado em 2026 pelo PSDB.

A ruptura do grupo político influenciou também na eleição para a Prefeitura de Fortaleza, em 2024. José Sarto, à época ainda filiado ao PDT, ficou em terceiro lugar na disputa ao pleito municipal, se tornando o primeiro prefeito não reeleito da Capital. Evandro Leitão, que era do partido e filiou-se ao PT depois do racha, venceu a disputa.