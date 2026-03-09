PDT Ceará confirma desfiliação da bancada estadual, em acordo para evitar expulsão

Os deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho deixarão o PDT nesta semana, após um acordo com o comando da sigla para evitar o andamento do processo de expulsão. A saída foi confirmada pelo presidente estadual do partido, deputado federal André Figueiredo (PDT), em contato com o PontoPoder, nesta segunda-feira (9).

Inicialmente, uma reunião do diretório do PDT estava marcada para esta segunda, com o objetivo de deliberar sobre a expulsão dos parlamentares. A ação leva em conta a aliança do quarteto com o PL e o alinhamento com a oposição na Assembleia Legislativa (Alece), enquanto a agremiação está na base do Governo Elmano de Freitas (PT).

No entanto, o encontro foi suspenso para que os deputados oficializem a desfiliação antes do procedimento de expulsão avançar, segundo André. À época da abertura do processo, em janeiro, o dirigente já havia sinalizado essa intenção de evitar qualquer “constrangimento”.

“Conversei com eles e para realmente evitar toda a situação, que não é agradável para ninguém, nós vamos suspender a reunião de hoje (9 de março) e eles estão pedindo a desfiliação formalmente, hoje, com a data de quarta-feira. Então está tudo resolvido sem maiores traumas” André Figueiredo Presidente do PDT Ceará e deputado federal

Por sua vez, o deputado Cláudio Pinho, líder do PDT na Assembleia Legislativa (Alece), confirmou ao PontoPoder que a desfiliação deve acontecer até quarta-feira (11).

FUTURO PARTIDÁRIO

Os quatro deputados já haviam sinalizado a ideia de deixar o partido durante a janela partidária deste mês — período no qual as trocas entre siglas são liberadas —, com o PSDB como possível destino. A partir da saída do quarteto, o PDT deixa de ter bancada na Alece.

Na última quarta-feira (4), em entrevista coletiva na Alece, Cláudio Pinho sinalizou que deve ir para o PSDB, em articulações para apoiar a possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado. O parlamentar também criticou o processo de expulsão do PDT.

“Se eu for discutir o processo de expulsão, termina o prazo, termina a eleição e não existe julgamento. Porque eu quero saber quais foram os artigos das resoluções que eu descumpri aqui, na Casa. E eles vão ter que citar, mas eu me dou muito bem, estou saindo, estou de saída do PDT por discordar da atual posição do partido” Cláudio Pinho Líder do PDT na Alece

A movimentação reforça a estratégia da oposição de filiar até oito parlamentares no PSDB, um cálculo que envolve a migração partidária dos deputados Felipe Mota (União), Heitor Férrer (União) e Sargento Reginauro (União), além do quarteto do PDT.

Por outro lado, Antonio Henrique e Lucinildo Frota estavam apalavrados com o PL, mas a ideia de inflar a bancada do PSDB na Alece pode levá-los à sigla tucana. O novo partido do quarteto precisará ser sacramentado até 3 de abril, último dia da janela partidária.

CASO PP CELL

Em paralelo, o PDT Fortaleza adiou a análise da expulsão do vereador PP Cell, também prevista para esta segunda-feira (9). O Conselho de Ética da sigla já aprovou o parecer favorável pelo afastamento em 8 de janeiro.

Questionado pelo PontoPoder, André confirmou que o andamento do processo foi suspenso de forma temporária. “Mas eu acho que até o final do mês a gente resolve”, sinalizou. Já o presidente do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho, disse apenas que não havia reunião convocada para hoje.

O caso de PP Cell é fruto de uma representação apresentada pelo vereador Adail Júnior e leva em conta possíveis “questões de desvio das ações do partido”, como apoio a André Fernandes (PL) na eleição pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, além de oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT).

Após a deliberação do Conselho de Ética pela expulsão, em 11 de janeiro, PP Cell se manifestou contra a decisão. “O PDT se rendeu aos encantos do PT e queria que eu apoiasse também o PT. E eu disse que não ia apoiar, vou manter a minha coerência, vou manter a minha linha de atuação”, pontuou o parlamentar, em vídeo nas redes sociais.