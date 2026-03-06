'No plano político, nossas diferenças são insuperáveis', diz Ciro sobre relação com Cid Gomes

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) falou em diferenças “insuperáveis” com o senador Cid Gomes (PSB), ao comentar a relação política com o irmão, depois de ser questionado sobre o assunto em coletiva de imprensa. A declaração foi dada durante o Encontro dos Produtores Rurais do Ceará (Eproce), nesta sexta-feira (6).

Os irmãos estão rompidos politicamente desde a eleição de 2022, quando o PDT viveu uma ruptura em torno dos nomes para suceder a então governadora Izolda Cela (na época, no PDT; hoje, no PSB). Enquanto a ala ligada a Ciro defendia o nome de Roberto Cláudio (União), o campo aliado de Cid queria a candidatura à reeleição de Izolda, que havia assumido a gestão com a desincompatibilização de Camilo Santana (PT) do cargo.

“No plano pessoal, aquele sofrimento meu, a dor, a mágoa passou. Deus é tão generoso e grande comigo que eu não sinto mais o que eu senti. Foi muito amargo, muito, muito, muito amargo mesmo”, relembrou Ciro acerca do rompimento com Cid.

“Só que no plano político, nossas divergências parecem ser insuperáveis. No pessoal, está tudo certo, mas, no plano político, parece, de fato, que as nossas diferenças são insuperáveis” Ciro Gomes Ex-ministro e ex-governador do Ceará

Questionado se a agenda de Cid Gomes no último sábado (28), quando o senador participou de eventos ao lado do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT), distanciava de vez os dois irmãos, Ciro desconversou. “Não sei do que você está falando”, respondeu.

Família em lados opostos, em 2026

Se por um lado Ciro é apontado como candidato da oposição para disputa pelo Governo do Estado, Cid faz parte do núcleo governista em torno de Elmano de Freitas (PT), sendo vice-presidente do PSB Ceará.

Ainda na coletiva de imprensa, Ciro chegou a falar que já estava “bem pertinho” de tomar a decisão de ser candidato a governador, após dizer que o coração já estava “todo balançado” em agendas anteriores. Lideranças oposicionistas já trabalham com o nome dele para o pleito.