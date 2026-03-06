Diário do Nordeste
Capitão Wagner diz que tenta reverter saída de Danilo Forte do União Brasil

Danilo assinou a desfiliação nessa quinta-feira (5), alegando desgastes com a direção do partido sobre a indicação ao TCU.

(Atualizado às 16:01)
Legenda: Danilo Forte deve seguir no arco de aliança do União Brasil, mesmo após desgaste com Rueda, diz Wagner.
Legenda: Danilo Forte deve seguir no arco de aliança do União Brasil, mesmo após desgaste com Rueda, diz Wagner.
Foto: Ismael Soares.

O ex-deputado Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, disse que tentará manter o deputado federal Danilo Forte no partido, após anúncio de desfiliação. Nesta sexta-feira (6), durante evento em restaurante de Fortaleza, o dirigente afirmou que, caso não consiga retê-lo, o colega deve ser absorvido por um partido aliado. 

"Ele ligou para mim de manhã, hoje, mais calmo. Eu não sei se de fato a desfiliação vai ser concretizada. Se acontecer, ele vai para algum partido da base aliada, isso é claro. Já há uma conversa para que algum partido da base aliada possa absorver, se ele de fato sair do partido. A minha tentativa como presidente do partido é mantê-lo. É um quadro muito técnico, capacitado, foi relator de diversos projetos importantes lá em Brasília, então, tenho um respeito e um carinho muito especial pelo Danilo", disse Wagner.

Danilo Forte assinou a desfiliação do União Brasil nessa quinta-feira (5), alegando desgastes com a direção do partido, na figura de Antônio Rueda, sobre a indicação ao Tribunal de Contas da União (TCU). A vaga aberta com a aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz é pleiteada por Danilo e pelo então correligionário Elmar Nascimento (BA).

