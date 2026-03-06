Capitão Wagner diz que tenta reverter saída de Danilo Forte do União Brasil

O ex-deputado Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, disse que tentará manter o deputado federal Danilo Forte no partido, após anúncio de desfiliação. Nesta sexta-feira (6), durante evento em restaurante de Fortaleza, o dirigente afirmou que, caso não consiga retê-lo, o colega deve ser absorvido por um partido aliado.

"Ele ligou para mim de manhã, hoje, mais calmo. Eu não sei se de fato a desfiliação vai ser concretizada. Se acontecer, ele vai para algum partido da base aliada, isso é claro. Já há uma conversa para que algum partido da base aliada possa absorver, se ele de fato sair do partido. A minha tentativa como presidente do partido é mantê-lo. É um quadro muito técnico, capacitado, foi relator de diversos projetos importantes lá em Brasília, então, tenho um respeito e um carinho muito especial pelo Danilo", disse Wagner.

Danilo Forte assinou a desfiliação do União Brasil nessa quinta-feira (5), alegando desgastes com a direção do partido, na figura de Antônio Rueda, sobre a indicação ao Tribunal de Contas da União (TCU). A vaga aberta com a aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz é pleiteada por Danilo e pelo então correligionário Elmar Nascimento (BA).

Para o deputado, a indefinição enfraqueceu o poder da bancada na Câmara dos Deputados e o constrangeu pessoalmente, já que ele fazia campanha pela indicação há meses. Após a publicação da aposentadoria no Diário Oficial da União (DOU), o prazo de definição começou a correr, e a morosidade do partido chateou Danilo.

Há, ainda, a possibilidade de Rueda ter mudado os planos e passado a apoiar o deputado Odair Cunha (PT-MG) ao TCU, segundo apuração do Estadão.

O cearense teria se reunido com Rueda na quinta-feira para comunicar sobre a desfiliação. "Ele só disse que lamentava. Fiquei lamentando. Vida que segue", relatou o parlamentar.

Ele afirmou que articula um novo endereço partidário e já teria recebido convites de outras legendas, como PL e PSDB. O deputado segue em negociação para se viabilizar ao TCU. Apesar de o prazo de indicação já ter acabado, o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve suspender o prazo e instituir um novo cronograma, segundo o deputado.

Danilo Forte era aguardado em um encontro de lideranças da oposição com o empresariado cearense nesta sexta, mas não compareceu. Wagner disse que o parlamentar justificou a ausência diante de compromisso de última hora em São Paulo.