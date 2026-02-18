Lula sanciona reajuste salarial de servidores da Câmara, Senado e TCU

O presidente Lula (PT) sancionou, parcialmente, as leis que reajustam os salários de servidores da Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União (TCU).

Foram vetados pelo gestor dispositivos que poderiam ultrapassar o teto constitucional, hoje fixado em R$ 46.366,19.

As sanções e as razões dos vetos foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (18).

Os textos estabelecem reajuste para o ano de 2026 e promovem a modernização das respectivas carreiras.

As Leis nº 15.349 (Câmara dos Deputados), nº 15.350 (Senado Federal) e nº 15.351 (Tribunal de Contas da União) foram anteriormente aprovadas pelo Congresso Nacional.

VETOS

Lula vetou dispositivos que previam escalonamento de reajustes para os exercícios de 2027, 2028 e 2029; pagamentos retroativos de despesas continuadas; e a criação de licença compensatória com possibilidade de conversão em pecúnia, resultando em valores que poderiam ultrapassar o teto constitucional do serviço público.

Foram vetados: