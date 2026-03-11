Latam registra o maior número de voos em Fortaleza desde 2012

Em mais um passo de consolidação do hub Fortaleza, a Latam atingirá 2 mil operações de pousos e decolagens na Capital nos meses de julho e agosto, patamar que não acontece desde 2012, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Serão 1001 decolagens em julho e 1 mil em agosto, média que supera 32 decolagens diárias, para 17 destinos, três internacionais (Miami, Santiago e Lisboa) e 14 domésticos.

Serão mais de 395 mil assentos em julho de 2026, quantidade maior da história e crescimento de 7,5% sobre julho de 2025. O total de quantidade de operações previstas em todo 2026 crescerá 7,3% sobre 2025.

Legenda: Quantidade de decolagens e assentos da Latam em Julho de cada ano Foto: Elaboração própria.

Novo patamar de operações

As mais de 30 operações da Latam já tinham acontecido em janeiro de 2025 e de 2026, porém, o que se mostrava na baixa estação do primeiro semestre respectivo, fevereiro a junho, era sempre uma baixa relevante de operações.

Pela primeira vez, nos últimos 10 anos, pelo menos, todo o 2º semestre terá mais de 30 decolagens diárias de média, um recrudescimento bastante interessante da Latam que traz muitas mensagens importantes sobre o que deve acontecer nos próximos anos no hub de Fortaleza.

A Latam realiza testes em Fortaleza:

Outro patamar de operações: deixou o patamar de 25 decolagens por dia , algo que vigeu insistentemente de 2019 a dezembro de 2024;

, algo que vigeu insistentemente de 2019 a dezembro de 2024; Um segundo banco de conexões com horário mais conveniente para os passageiros: já sabíamos disso, quando vimos o crescimento que a Latam teria para o 2º semestre do presente ano. Porém, hoje a notícia é que serão até 5 destinos em cada banco adicional, ao invés de apenas 3.

A 2ª frequência de Manaus é novidade em julho e não constava ainda no levantamento feito pela Coluna em novembro do ano passado. Após agosto, sai a capital Amazonense e entra novamente Belém com duas frequências diárias.

São Luís e Teresina terão duas frequências diárias em Julho, diferente do levantamento anterior que trazia voos alternados em cada dia.

Os bancos de conexões de julho e agosto trazem excelentes horários para conexões Norte Nordeste Sudeste (pela manhã) e sentido contrário (pela noite).

Esses bancos com horários convenientes para as conexões são inéditos nos últimos 14 anos em Fortaleza

Legenda: Chegadas/Partidas Madrugada-Manhã Foto: Elaboração própria.

Por que a Latam faz testes em Fortaleza?

Em 2026, a Latam receberá o E2 da Embraer e poderá a partir de Fortaleza ter mais frequências ainda a partir de Fortaleza, bem como de eventuais novos destinos.

Com o incremento praticamente inédito em voos em julho próximo, a Latam conseguirá avaliar a pertinência de não só deixar esses bancos permanentes no 2º semestre de 2026, algo que já está dado, mas quem sabe incrementar ainda mais voos e destinos em janeiro de 2027, dado que terá o E2, aeronave regional mais eficiente e de menos assentos.

Ainda, Fortaleza certamente está sendo avaliada como candidata para receber o Airbus A321 XLR e ter voos internacionais a partir da cidade. A capilaridade doméstica é decisiva para o sucesso das operações internacionais para mais cidades do mundo.

Fortaleza, depois de muitos anos crescendo pouco com a companhia, está se posicionando cada vez melhor na fotografia da Latam. O projeto de um hub mais relevante doméstico e internacionalmente é mais coerente a cada semestre que passa.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.