Latam amplia hub de Fortaleza e terá cerca de 230 voos a mais por mês em 2026
Mais operações, voos fora do horário de pico e o retorno de um destino regular: a Latam, enfim, dará um passo definitivo rumo à implementação de um hub em Fortaleza a partir do 2º semestre de 2026, período em que grandes aquisições se processarão na companhia, como a chegada de muitas aeronaves novas e a renovação da atual frota.
O crescimento médio das movimentações em Fortaleza, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a partir do mês de agosto, mostra aumentos de 7%, 14% e 17% nas operações em agosto, setembro e outubro, respectivamente, em comparação com os mesmos meses de 2025.
A quantidade média de decolagens diárias será de 31,5 em agosto e setembro e de 31,3 em outubro. Os dados estão disponíveis apenas até outubro. Enfim, a companhia superará sistematicamente a amarga marca de 30 decolagens por dia, números de altíssima estação na baixa. O que esperar, então, da alta estação 2026–2027?
A quantidade média de decolagens diárias nos mesmos meses de 2025 foi de 28,5, 27,5 e 26,7. Estamos falando de aproximadamente 8 a 10 voos a mais por dia entre chegadas e partidas.
Como Fortaleza ganhará de 3 a 4,6 partidas diárias a mais em 2026 e cada partida corresponde a uma chegada, isso representa de 6 a 9 operações extras por dia. Multiplicando esse aumento pelo número de dias do mês, o acréscimo varia de 186 a 279 voos mensais, com média aproximada de 232,5 voos a mais por mês.
O número de 232,5 é a média estimada de agosto a outubro, considerando que em outubro só havia dados de 1 a 15/10, e o mês completo foi estimado multiplicando-se pelo total de dias (31) e dividindo pelo período disponível.
Serão da ordem de 1.300 a 1.600 assentos adicionais disponíveis diariamente pela companhia. Melhor: todos os voos já estão à venda no site da Latam.
Comparamos ilustrativamente a previsão de decolagens do dia 13 de outubro de 2026 (33) com a do dia 13 de outubro de 2025 (26), conforme o gráfico. Os movimentos da companhia ao longo do dia serão mais distribuídos, sobretudo com mais saídas entre 6h e meio-dia e entre 18h e 23h.
A Latam fará mais voos por dia para os mesmos destinos, e é muito importante destacar que os destinos do Norte e Nordeste serão contemplados: haverá, regularmente, mais um voo diário para Recife (2 diários), Salvador (2 diários) e Belém (2 diários). Haverá ainda mais um voo diário para o Rio–Galeão — serão 4 voos diários. Que maravilha!
Os voos para São Luís e Teresina continuarão alternando dias com duas frequências diárias e dias com horários mais convenientes, à tarde e à noite. Que coisa boa! Tudo muito bem pensado.
Haverá, portanto, minibancos de conexões pela manhã e à noite, algo que lembra o que fez a Gol na época do projeto de hub em Fortaleza em 2018 e 2019: Belém, São Luís e Teresina acessam o Nordeste de dia e retornam à noite.
Do mesmo modo, os destinos do Nordeste (Fortaleza, Recife e Salvador) acessam o Norte durante a noite e voltam pela manhã. Além disso, os voos serão em horários muito mais convenientes, esqueça os voos às 2h–3h da manhã. Muito mais conforto ao passageiro.
Os voos originais do banco de conexões entre 13h e 15h não se alteram. Eles ganharão, contudo, a presença diária dos voos para Juazeiro do Norte e Confins (Belo Horizonte). O número de voos nesse horário de pico aumenta em quase duas partidas diárias em média.
Sim, os voos para Belo Horizonte serão regulares e diários novamente pela Latam, o 17º destino a partir de Fortaleza. Fácil imaginar Fortaleza com mais de 20 destinos diretos operados pela companhia.
Por ora, Santiago, Miami e Lisboa seguem com a mesma quantidade de voos. Segundo o secretário de Turismo Eduardo Bismarck, a rampa de crescimento da Latam em Fortaleza começa em 2026 e atinge um novo ápice em 2028.
O crescimento ora apresentado diz respeito apenas às principais bases do Norte e Nordeste, com voos operados por aeronaves da família A320.
Quando chegarem os jatos Embraer recém-anunciados e, posteriormente, o A321 XLR, sabemos agora, mais que nunca, que Fortaleza crescerá ainda mais domesticamente e se tornará um mini-hub internacional da companhia.
Ou seja: há muito mais por vir! Viva! A Latam diz “sim” ao hub Fortaleza, 10 anos depois do Hub Tam 2015. Pedimos comentários à companhia, mas, até a publicação deste texto, não recebemos retorno. O espaço segue aberto.
*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.