Latam considera criar hub internacional em Fortaleza, diz CEO da companhia

O CEO da Latam Airlines, Roberto Alvo, disse que considera criar um hub internacional em Fortaleza. A declaração do executivo foi dada no jornal colombiano Reportur.

“Sempre é uma boa ideia, talvez uma ideia que se adiantou ao seu tempo. Hoje em dia temos um hub importante em Fortaleza, doméstico, com 60 ou 70 operações diárias, E sempre fizemos isso com a expectativa de que amanhã possamos expandir essa operação internacionalmente”, declarou.

A extinta TAM, incorporada pela LAN, já tinha planos de criar um hub internacional, mas o contexto econômico da época a impediu de avançar no projeto.

A companhia estava realizando em 2015 um estudo de viabilidade para desenvolver o primeiro hub doméstico e internacional do Nordeste do Brasil. As cidades consideradas na época foram Fortaleza, Natal e Recife.

Chegada de novo avião na Latam

O contexto da entrevista mencionava a chegada do novo Airbus 321 XLR, avião que a companhia espera receber até 2027, anunciando a operação da aeronave primeiramente no hub Latam de Lima, no Peru, no Nordeste brasileiro para a Europa, até a inclusão de rotas de São Paulo até o Caribe.

“A vantagem desta aeronave é que ela tem um único corredor, mas um longo alcance. Ela nos permite voar em rotas um pouco menores do que aquelas que você pode voar em uma aeronave de longo alcance e, principalmente, conectar destinos onde não há necessariamente carga, o que é necessário em aeronaves maiores hoje em dia.”

A aeronave é a mesma que a Iberia usará para voos a Fortaleza.

A fala de Roberto Alvo ratifica o planejamento de voos internacionais para Fortaleza com a aérea, com aeronaves mais flexíveis e todo o caminho necessário para isso acontecer, como o amadurecimento do hub doméstico.

Em 2023, em entrevista exclusiva à coluna, a companhia aérea já havia mencionado a busca por fazer voos a Europa desde Fortaleza com o Airbus 321 XLR, mais objetivamente, Lisboa.

Esse ano, a companhia chegou a surpreender e antecipou voos a Lisboa com o gigante Boeing 787-9. O resultado da operação no primeiro mês foi espetacular, inclusive, Fortaleza se destacou nas cargas de porão, com 20 toneladas médias por partida à Europa.

Sediar destinos com o A321 XLR parece carta marcada no futuro da capital cearense, portanto. De Fortaleza, a Latam já voa para 3 destinos internacionais: Santiago, Miami e Lisboa. Quais outros poderiam surgir?

Dos três destinos, apenas 1 é realizado com aeronave de um corredor, Santiago. Com o XLR, os outros 2 destinos poderão ser acessados com aeronave de menores custos, mais flexíveis.

Há ainda quem comente que, além de novos destinos a Europa, o XLR da Latam pode abrir mais destinos na costa leste dos EUA como Nova Iorque. Nós já comentamos sobre essas possibilidades e a de a Latam voltar na prática com o plano de um hub internacional no Ceará.

A Air Canada poderia voar para Fortaleza, uma vez que a companhia também receberá o mesmo A321 XLR. Aproximadamente, um voo entre Toronto e Fortaleza seria apenas 600 km mais distante que o futuro Fortaleza - Madri da Iberia.

A canadense começa a receber o avião ainda em 2025. Em termos de distância, aparentemente, Fortaleza seria das poucas cidades do Nordeste a poder receber a companhia.

