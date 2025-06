Iberia quer voos diários de Madri a Fortaleza e Recife com o A321 XLR

A companhia espanhola Iberia quer tornar diários e regulares o ano inteiro os voos de Madri para Fortaleza e Recife. Em entrevista à coluna, Victor Moneo, diretor global de Vendas e Acordos Estratégicos da empresa afirmou que tem planos ambiciosos para o Brasil.

“Queremos que os voos permaneçam o ano inteiro (não-sazonais) e já estamos aumentando as frequências semanais de 3 para 5 em Fortaleza (até o 1º semestre de 2026) e em Recife, de 3 para 4. O A321 XLR nos permite alargar rotas de verão até o inverno”, diz ele.

Os voos serão realizados com o Airbus 321 XLR que tem potencial de voar longas distâncias, mesmo sendo aeronave de corredor único.

Segundo ele, a ideia é que os voos se tornem diários nas cidades nordestinas a partir da parceria da Iberia com a Latam.

“Nós com a Latam somos parceiros. Temos um acordo de codeshare (compartilhamento de voos) e interline (acordo em que as companhias trabalhem juntas desde o check-in até o transporte de bagagens). A parceria pode nos ajudar com que essas rotas se consolidem. A ideia é que possamos chegar a um voo diário. Isso é o que gostaríamos”, acrescenta.

Fortaleza e Recife foram anunciadas como novas rotas da Iberia juntamente a Orlando, nos Estados Unidos. Isso mostra o interesse da companhia no mercado nordestino.

“Fortaleza e Recife são cidades com até 2,5 milhões de pessoas, contamos que são grandes mercados emissores. Na Europa, são poucas as cidades com esse tamanho”, comenta Moneo.

Legenda: Victor Moneo é diretor global de Vendas e Acordos Estratégicos da Iberia Foto: Igor Pires

Transporte de cargas

Moneo foi questionado ainda se o A321 XLR tem capacidade de levar cargas nos porões. Ele diz que o foco da companhia não é o transporte de cargas.

“Decidimos que nossos aviões vão transportar pessoas, decidimos pela flexibilidade. Sabemos que a aeronave não consegue transportar cargas, ou tem uma capacidade muito pequena”.

Victor compartilha que o avião é fantástico e tem recebido excelentes feedbacks dos passageiros. A Iberia terá até oito aviões desse modelo de uma só vez.

“Feedback muito positivo. Há várias vantagens para ele, por exemplo, nossa cabine business (classe executiva) é exatamente igual ao de uma aeronave grande, cada assento é igual, cada assento da business tem acesso igualmente à janela e ao corredor. Recebemos um prêmio de melhor desenho de cabine do XLR, com voos de 9h horas”.

Capacidade de assentos

No A321XLR, serão 14 assentos business por aeronave e 170 em classe econômica, totalizando 184 assentos. “A aeronave terá um consumo menor, 30% a menos por assento que outras aeronaves”.

A Iberia esperava voltar a voar em Recife e Fortaleza há alguns anos. “Esperávamos o retorno de crescimento de viagens internacionais para voltarmos e com o A321 XLR, temos o melhor momento”, complementa.

