Bastidores da Iberia: Recife tinha chances de receber sozinha os voos, e Belém entrou na disputa

Em entrevista à coluna, o secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, disse que Recife era favorita para receber sozinha os voos da Iberia para Madri, na Espanha.

“Foi preciso lutar e mostrar os números de demanda que temos aqui no Ceará para que Fortaleza pudesse também receber os voos”, explicou ele.

Fortaleza, juntamente com Recife, receberá voos da Iberia a partir de 19 de janeiro de 2026.

A afirmação do secretário Bismarck chama a atenção inclusive porque em 2024, o Ministro de Portos e Aeroportos afirmou, juntamente com executivos da Iberia, que a companhia espanhola voaria, como acontecerá, para Recife e Fortaleza.

Na ocasião ainda, Bismarck externalizou opinião que, diferentemente da análise da coluna, as chances de Fortaleza receber a Iberia não aumentaram após o incremento de assentos do Nordeste para Madri:

“Vi sua coluna mencionando a maior chance de Fortaleza receber os voos da Iberia depois que a Air Europa anunciou incremento de frequências em Salvador e que a Azul anunciou voos de Recife para Madri, porém, algumas vezes essas companhias (Iberia) de fato desejam ingressar onde já há oferta (Salvador e Recife) de assentos para conseguirem deslocar a concorrência”, explicou o secretário de Turismo.

Eduardo Bismarck disse ainda que Belém, capital do Pará, veio muito forte para negociar um voo com a Iberia.

“Eles vieram fortes para a negociação, porém acredito que a (falta de) demanda local acabou penalizando-os”, compartilhou Bismarck. Belém acabou, até aqui, não sendo escolhida pela Iberia.

Por fim, o titular da Setur esclareceu que a negociação do Ceará com a Iberia envolverá sim valores monetários, chamadas de subvenção: “Envolvem valores à Iberia sim, é algo que tenho visto internacionalmente, companhias recebendo benefícios das praças para onde voarão, para que realizem divulgação dos destinos”.

Assim, a Iberia se juntará a companhias como Air France e Latam ao receber subvenções do estado do Ceará.

No Nordeste, a Air France também recebe subvenção em Salvador e é possível que a negociação da Iberia em Recife também tenha envolvido esse aporte.

Previsão crescente de voos da Iberia em Recife e Fortaleza

Após a previsão inicial da Iberia de voar em Recife e Fortaleza e iniciar voos até fim de março de 2026, os sistemas de previsão de voo da Agência Nacional de Aviação (Anac) já mostram a previsão de pelo menos 10 voos da empresa em Recife e Fortaleza no mês de abril de 2026.

Esse incremento é importante, porque há de fato a perspectiva que o voo se torne regular, ou seja, aconteça durante todo o ano.

Conversas com a Air Canada

Eduardo Bismarck explica ainda que teve conversas com executivos da Air Canada. Na oportunidade, os executivos da companhia canadense informaram que não há programação certa para voar a Fortaleza.

Em dezembro de 2024, nós publicamos informações de que a Air Canada havia colocado Fortaleza num mapa de possíveis novas rotas: uma apresentação trazia um novo destino no Nordeste brasileiro na posição geográfica aproximada de Fortaleza.

Na conversa com a Air Canada, entretanto, foi dito ao secretário que teria sido um erro considerar que Fortaleza será um destino futuro. Inclusive, disseram a Bismarck que não havia fluxo suficiente de cearenses voando com a empresa a partir do Sudeste.

O secretário, porém, acertadamente, solicitou iniciar conversas com a companhia visando ao início de um relacionamento.

A Air Canada reiniciará voos ao Rio de Janeiro a partir do fim de 2025 e nos próximos anos receberá aeronaves Airbus 321 XLR, com as quais poderia sim fazer voos a Fortaleza.

