Air Europa, Iberia e Azul: o xadrez de novos voos internacionais no Nordeste

Enquanto a Air Europa fará mais uma frequência semanal a Salvador, com operações já à venda para junho próximo, a mesma companhia retirou os slots (reservas de horário para operações) que previam seu retorno a Recife no mesmo mês de 2025.

As operações para Salvador atingirão um número inédito de 4 voos semanais - são atualmente 3 frequências há mais de um ano -, com saídas às segundas, terças, sextas e sábados.

Fala-se em reconfirmação da escolha da Air Europa por Salvador preterindo Recife.

Portanto, com esse recém-movimento da Air Europa, como ficará a escolha da compatriota Iberia, que informou ao Ministério de Portos e Aeroportos que deverá ter uma base no Nordeste brasileiro ainda em 2025?

Além das excelentes taxas de ocupação em Salvador, a Air Europa teria uma razão a mais para incrementar operações na Bahia: proteger mais a cidade de novos entrantes, justamente como a Iberia, voando para o mesmo destino, Madri.

Pensando especificamente nesse passo da Air Europa, fica mais difícil a chegada da Iberia por lá, também porque seria em Salvador onde o custo para operar é mais alto, dada a maior distância para Madri.

Como ficam os voos da Air Europa em Recife e a chegada da Iberia no Nordeste?

Já estamos em fevereiro, menos de 6 meses para o programado início dos voos da Air Europa, e as vendas ainda não começaram.

Segundo informações do RecAoVivo (página no Instagram com informações do Aeroporto de Recife), os slots da Air Europa não estão mais disponíveis no terminal da capital pernambucana.

Mesmo assim, ainda há programação dos voos em sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Dessa maneira, caso a Air Europa não retorne a Recife, seria um ponto a favor para receber a Iberia, pela natural falta de concorrência que a última teria. Também porque

Recife tem hoje a menor quantidade de assentos à Europa (na comparação com Fortaleza e Salvador), apenas com voos da TAP.

Ocorre, porém, que, conforme publicamos, a Azul reduzirá seus voos para a Flórida a fim de iniciar operações para Porto em Portugal.

Seriam 3 frequências semanais a mais para o velho mundo. Suficiente para alterar a percepção da Iberia de pouca para excesso de concorrência?

A Azul, que possui codeshare com a Air Europa, parece mais propensa a estar com sua parceira TAP com novos voos a Portugal do que à espera da espanhola.

Portanto, caso de fato a Air Europa não volte, Recife se apresenta bastante habilitada a receber a Iberia, ainda que não se conheça uma parceira doméstica natural para alimentação dos voos ibéricos. Seria necessário? A aeronave será um Airbus 321 XLR, naturalmente com menos de 200 assentos.

Continuando, com a eventual chegada da Iberia em Recife, Fortaleza passaria a estar na lanterna no número de companhias operando para Europa.

Na condição, porém, de a Air Europa voltar para Recife e agora incrementando assentos em Salvador, Fortaleza ganharia muita força para receber a Iberia, pelo princípio da falta de concorrência de voo direto a Madri na capital cearense.

Ademais, em Fortaleza há malha doméstica da Latam relevante para alimentar esses voos da Iberia, caso ocorram.

Por fim, porém, caso a Iberia analise que a melhor escolha ainda assim seja Salvador, a cidade terá maior oferta de assentos para Europa e assumirá o posto de maior número de assentos disponíveis de/para o velho mundo, ultrapassando Fortaleza e acumulando 4 grandes companhias europeias: TAP, Air France, Air Europa e Iberia.

2025 será muito interessante de acompanhar.

