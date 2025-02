Azul suspende voos entre Recife e Fort Lauderdale e reduz operações para Orlando

A Azul confirmou nesta terça-feira (4) que vai suspender temporariamente os voos entre Recife e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. A companhia retirou da base de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) as operações entre as duas cidades após o mês de maio.

Dessa forma, o último dia de voos à venda para Fort Lauderdale é 28 de maio. Essas reduções devem liberar aeronave para o início dos voos a Porto em Portugal, ratificados em janeiro passado após encontro de executivos da Azul com políticos pernambucanos.

Os voos entre Recife e Fort Lauderdale operam desde 2023 com média de duas saídas semanais em cada sentido. Em 2024, porém, houve uma interrupção dos voos entre março e abril. À época, a Azul afirmava estar com indisponibilidade de aeronaves Airbus 330.

Agora em 2025, os voos estão com programação de operarem três vezes por semana até o mês de maio.

Além disso, na programação há redução de 3 para 2 frequências semanais nos voos entre Recife e Orlando a partir de abril, com saídas às terças e sextas.

“Para atender a demanda por rotas internacionais a partir do seu principal hub no Nordeste, a Companhia ampliará sua malha internacional em Recife (PE), com os novos voos a partir de junho. Com isso, a Azul realizará ajustes temporários em sua operação da capital Pernambucana para Fort Lauderdale, na Flórida, que passará a ser feita com quatro opções de conexão em outros aeroportos (Manaus, Belém, Belo Horizonte e Campinas)”, informou a Azul.

Os novos voos que a empresa se refere são as operações entre Recife e Porto. No entanto, a companhia não informou por quanto tempo os voos para Fort Lauderdale serão suspensos.

Voos entre Porto e Recife

Enquanto isso, há a previsão de que a Azul inicie os voos entre Recife e Porto, em Portugal, conforme anúncio conjunto da companhia aérea e de políticos pernambucanos.

Acontece que teoricamente a Azul perde 3 frequências semanais ao estado da Flórida, justamente a quantidade de frequências informadas no mês de janeiro para Porto.

A coluna questionou à Azul se o fim da programação de voos para a cidade da Flórida teria relação com um remanejamento de voos a Porto, uma vez que os trechos utilizam a mesma aeronave Airbus 330.

Ainda, a programação de voos a Porto está novamente atrasada, dado que em janeiro de 2025, havia a previsão de que as vendas fossem iniciadas em 30 de janeiro, algo que ainda não está disponível em busca que realizamos em meados do próximo mês de julho.

Com o “cobertor curto” de aeronaves, a Azul remaneja aviões para cumprir a programação de Porto. Recife terá incrementado seus assentos à Europa, hoje, a menor oferta de assentos entre as maiores capitais do Nordeste.

Alterações no hub Recife

A Azul continua a realizar alterações de voos de oferta no seu 3º maior hub nacional, Recife. Já são pelo menos 5 estados impactados no Nordeste, contando o próprio Pernambuco, que teve redução de assentos na rota entre Caruaru e redução de frequências para Petrolina.

