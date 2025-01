Azul cancela voos entre Natal e Fernando de Noronha a partir de março

A Azul confirmou nesta terça-feira (21) a suspensão da rota Natal-Fernando de Noronha a partir do dia 8 de março.

“Azul informa que, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda, a partir de 8 de março, os voos para Fernando de Noronha (PE) serão operados somente a partir de Recife”, disse em nota à coluna.

A companhia já retirou do seu site a possibilidade de aquisição de voo trecho direto entre Natal (aeroporto de São Gonçalo) e a ilha de Fernando de Noronha. Os trechos diretos entre a capital potiguar e Noronha voltaram a ocorrer pelo menos desde janeiro de 2024.

Da mesma forma, a programação dos voos entre as localidades saiu da base de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O cancelamento da Azul vem em linha com as suspensões de diversos voos no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Maranhão e Pernambuco.

O voo é operado atualmente com a aeronave regional ATR-72, que está envolvida em rotas com vendas suspensas nos últimos dias, como os voos entre Mossoró-RN e Recife, São Raimundo Nonato-PI e Recife e os trechos entre Juazeiro do Norte-CE e Fortaleza e Recife.

Azul enfrenta problemas

No contexto recente, a Azul compartilhou que a escassez de aeronaves e peças de reposição, bem como o aumento da cotação do dólar, ocasionou aumento de custos que forçavam a empresa a reavaliar voos em algumas bases.

A companhia aérea está com dezenas de aviões indisponíveis no aeroporto de Bauru-SP, demonstrando a consequência da falta de peças de reposição para realizar manutenção. Esse foi um dos motivos apontados pela companhia à coluna em conversa realizada no dia 7 de janeiro.

