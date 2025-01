Juazeiro do Norte fica sem voos diretos para Recife e Fortaleza

A cidade de Juazeiro do Norte perde, a partir de março, as ligações de voos diretos com as cidades de Fortaleza e Recife feitas pela Azul. O dia 9 será o último de operação dessas rotas e as passagens já não estão mais à venda. A data coincide também com o período fim das operações da Azul Conecta no estado.

Assim, o município perde ligações com duas das principais cidades Nordestinas e com o grande hub Azul de Recife. De quebra, perderá todos os voos diretos para Fortaleza e para Recife.

Perdas recorrentes

Pela enésima vez, nos últimos 7 anos, o Cariri perde ligação com a capital cearense. Já uma ligação com Recife estava disponível para Juazeiro desde o ano de 2006: 18 anos de operações ininterruptas.

Isso mostra o tamanho do desafio que a Azul está enfrentando em termos de reestruturação financeira e de eventual falta de aeronaves, no caso, o ATR-72. Após a perda das ligações com ATR-72 entre Mossoró e Recife, Juazeiro é a próxima afetada.

O voo remanescente da Azul será apenas o trecho Juazeiro do Norte - Campinas, como o fazem Gol e Latam, ligações para os grandes hubs como Guarulhos.

A Secretaria de Turismo do Estado precisa buscar novamente uma ligação entre Juazeiro e Fortaleza. A Azul foi procurada a se manifestar, mas até essa publicação, não nos atualizou. O espaço segue aberto.

