Azul suspende voos no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte; veja cidades impactadas

Em grande revés para a aviação regional e sub-regional nordestinas, a Azul vai suspender voos em 9 bases, entre próprias e da subsidiária sub-regional Azul Conecta nos estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte.

Nessa terça-feira (7), a coluna publicou com exclusividade o encerramento das operações em quatro cidades cearenses.

No Ceará, a companhia vai suspender os voos da Azul Conecta em Sobral, São Benedito, Crateús e Iguatu. Já no Maranhão, a Conecta vai encerrar voos em São Luís e Barreirinhas.

No Piauí, os voos da Conecta em Parnaíba serão descontinuados, mantendo as operações da Azul para Confins – Belo Horizonte. No entanto, os voos entre São Raimundo Nonato e Recife também serão suspensos.

No Rio Grande do Norte, a Azul vai encerrar as operações em Mossoró, onde mantém voos diretos para Recife.

Veja cidades impactadas

Ceará: Sobral, Benedito, Crateús e Iguatu (Azul Conecta)

Piauí: Parnaíba (Conecta) e São Raimundo Nonato (Azul)

Maranhão: São Luís e Barreirinhas (Conecta)

Rio Grande do Norte: Mossoró (Azul)

Aumento de custos

A companhia aérea mostra que não terá espaço para operações deficitárias frente a sua necessidade de rentabilizar sua operação nacional. No início de 2024, tínhamos uma fotografia bastante positiva para a aviação regional desses estados: bem diferente de agora.

Entre os quatro estados acima, a informação da Azul à coluna é que apenas o trecho Fortaleza-Jericoacoara da Azul Conecta permanecerá.

A companhia aérea se queixa de grande aumento de custos, do aumento da cotação do dólar e de limitações da cadeia de suprimentos aeronáuticos no mundo, inviabilizando os negócios regionais nesses estados.

Ceará e Maranhão

As ocupações da Conecta no trecho São Luís e em Barreirinhas também eram baixas há vários anos, com média aproximada de 27%.

No Ceará, como comentamos, os aeroportos de Sobral, São Benedito, Crateús e Iguatu se juntarão ao aeroporto de Aracati de terminais sem voos comerciais.

Dimensão dos problemas

O aeroporto de Mossoró também será impactado com a suspensão dos voos da Azul para Recife. De todos esses voos suspensos, a ligação com o oeste potiguar a partir de Recife é o trecho mais antigo operando, pelo menos desde 2018.

Assim, é um péssimo sinal do que esses aumentos de custos e do valor dólar podem significar para companhias aéreas, dado que se trata de uma operação tradicional e que chegava a ter médias de ocupação de 80%, sobretudo após a saída da Voepass do município.

Em 2024, a ocupação média entre Mossoró e Recife foi de 82%.

O Rio Grande do Norte acabou de incrementar a alíquota de ICMS sobre combustíveis para 20%, o que acaba trazendo mais custos à companhia aérea na compra de combustível.

Mossoró também ficará sem voos comerciais, uma cidade que supera 300 mil habitantes. Lá o aeroporto já joga contra a cidade há bastante tempo, com a falta de infraestrutura suficiente para permitir a presença de um voo nacional, como seria oportuno, por exemplo, com um jato Embraer da Azul para Campinas.

Piauí também afetado

O Piauí também será afetado pela suspensão de voos em dois aeroportos: Parnaíba e em São Raimundo Nonato.

As operações comerciais iniciadas em 2022 de Recife para São Raimundo Nonato-PI, ocorrem com ATR-72 da Azul Linhas Aéreas. As ocupações dos voos não eram ruins, mas não chegavam a atingir 70%, na média, valor menor que a média da aviação comercial nacional.

Ainda, a Azul Conecta também terá sua base Parnaíba suspensa. Era um destino pertencente à Rota das Emoções da mesma forma que São Luís e Barreirinha, no Maranhão.

No fim de 2024, outro estado afetado por grande redução de tráfegos da Azul foi a Paraíba, que perdeu dezenas de voos semanais em Campina Grande, onde a companhia havia apontado ter implementado um mini-hub com voos nacionais.

