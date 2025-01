Voo vindo de Paris é desviado para Fortaleza para 'desentupir' banheiro de avião

Cidade dos alternados internacionais, Fortaleza recebeu, na tarde desta sexta-feira (3), um Boeing 777-300 da Air France, que realizava um voo entre Paris e Rio de Janeiro (AF 484). A rota precisou ser desviada para o aeroporto da Capital cearense para fins de serviço de QTU, que consiste na limpeza de fezes. A informação foi confirmada à Coluna pela Fraport.

“O voo da AirFrance, rota Paris-Galeão, foi alternado para FOR para serviço de QTU (limpeza de dejetos)".

Fontes do aeroporto de Fortaleza informaram que um passageiro pode ter tornado algum banheiro da aeronave impraticável (em linguagem mais polida).

Em 2024, houve registros de voos desviados por problemas de dejetos e odores em lavabos mundo afora.

QTU

Também conhecido como Quick Toillet Unit (Unidade Sanitária Rápida), o QTU é um caminhão ou carrilho rebocável que serve para drenar os dejetos e abastecer os toaletes das aeronaves com líquido de limpeza.

A limpeza de dejetos de aeronaves é um procedimento essencial para a segurança e higiene dos voos. O processo envolve a remoção dos resíduos dos tanques especiais da aeronave, a higienização dos banheiros e o reabastecimento com água limpa e fluidos sanitários.

Duas aeronaves Air France em solo

O pouso na Capital cearense ocorreu por volta das 17h, justamente próximo do pouso do voo regular da Air France entre Paris e Fortaleza nesta sexta, fato que brindou os espectadores do aeroporto com duas aeronaves Boeing 777 em solo: uma 777-300 e outra 777-200 do voo regular.