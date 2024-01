O que esperar da aviação regional em 2024 no Nordeste?

As novas operações da Latam em parceria com a Voepass em Mossoró (RN) e em Campina Grande (PB) demonstram o salto qualitativo e, sobretudo, quantitativo da aviação regional no Nordeste brasileiro em 2023.

A Latam/Voepass passa a ser a segunda companhia aérea a operar em Mossoró (juntamente com a Azul) e a terceira companhia a operar em Campina Grande, onde já operam Azul e Gol.

As melhorias realizadas no aeroporto de Campina Grande demonstram um novo momento para o modal aéreo da cidade com um terminal com uma fachada moderna, maior área construída de terminal, um novo pátio de estacionamento de aeronaves para até 4 aviões ATR, pista de pousos e decolagens e a importante adoção de RESAs – Runway End Safety Area (regiões de segurança contíguas a cada cabeceira).

A cidade passa por uma revolução aérea desde junho de 2023, dado o grande aumento de assentos com a companhia aérea Azul.

O aeroporto do interior paraibano passou de 6,9 mil passageiros em novembro de 2022 para 25 mil em novembro do ano passado, registrando um crescimento de incríveis 260%, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Tudo isso aconteceu por incentivos provocados pelo Governo da Paraíba. Neste contexto, a Azul apostou na cidade e demonstrou que havia demanda reprimida na região.

A previsão é haver crescimento no número de assentos ofertados na cidade, passando de 100 mil no primeiro semestre do ano passado para 204 mil em igual período deste ano.

Mossoró experimentará crescimento em 2024

Mossoró é a segunda cidade do Rio Grande do Norte, município que reúne mais de 260.000 habitantes e mais de 500 mil em cidades próximas.

Agrupa os maiores campos produtores de petróleo terrestre do Brasil, à frente da Bahia, de forma que grandes multinacionais de óleo e gás que atuam no pré-sal, por exemplo, estão também em Mossoró.

Em 2024, Mossoró também experimentará crescimento superlativo. A previsão para o 1º semestre é oferta de 53.816 assentos, contra 18.392 assentos no 1º semestre de 2023, incremento de 192%.

A cidade chegará a ter 6 movimentos diários com ATR, às segundas, quartas, sextas e domingo: um par pouso/decolagem da Azul para o hub de Recife e dois pares de operações (pouso/decolagem) para Natal e Fortaleza. Na capital cearense, os passageiros terão acesso à ampla gama de conexões para várias partes do Brasil, sobretudo regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

O incremento se deve às operações da Voepass/Latam, as quais já comentamos com exclusividade em outubro de 2023.

Os voos iniciaram dia primeiro de janeiro de 2024 e, com apenas uma semana de operações, já há vários reportes de boa ocupação, ou seja, também há indícios, como seria natural pensar, de muita demanda reprimida em Mossoró.

Há inclusive que se ressaltar que os voos são realizados com o ATR 72-500, para 70 passageiros, aeronave que, empiricamente, inspira melhor os passageiros nordestinos (até aqui) que o Caravan 208, dado que a primeira aeronave é bem maior e possui dois motores.

Lembro que o voo entre Fortaleza e Mossoró iniciado em novembro de 2022 com a Azul Conecta não durou até junho de 2023. Um observador precipitado, observando a baixa quantidade de passageiros transportados, poderia sugerir, absurdamente, que não há demanda aérea em Mossoró para além do ATR da Azul.

As movimentações iniciais da Voepass ratificam que há, sim, como havia muito mais em Campina Grande. Assim, 2024 será o game changer de Mossoró, sobretudo porque o aeroporto da cidade tem previsão de receber R$ 16 milhões em obras de infraestrutura.

Obras em Mossoró

Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Rio Grande do Norte e a Infraero Aeroporto, os investimentos devem atender à infraestrutura para que o aeroporto passe a operar voos de aeronaves de maior porte, possibilitando empresas aéreas a operar no aeroporto.

"O plano de investimentos da Secretaria do Estado da Infraestrutura contempla a construção de cerca e/ou muro, de acordo com as exigências técnicas feitas pela Anac; revitalização da pavimentação da pista de pouso e decolagem, do pátio do estacionamento e da pista de taxi; implementação da sinalização horizontal da pista de pouso e decolagem, pátio e taxiway, obedecendo à norma técnica; adequação dos portões de acesso; adequação da iluminação do pátio 1 e implementação de iluminação no pátio 2; adequação do sistema de drenagem; instalação de PAPI (equipamento de segurança aeronáutico) em ambas cabeceiras; revitalização do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)".

Foi elaborado um plano de investimentos, no qual estão definidas fases conforme o nível de exigência para a consequente operação de voo. Em sendo realizadas as melhorias, a Anac, que é o órgão controlador, deverá realizar vistoria e emitir uma nova certificação do aeroporto autorizando que sejam realizadas as operações de acordo com as novas condições.

Cidades nordestinas com limitações de infraestrutura

Essas limitações acima são as mesmas que temos que impedem a grande cidade de Feira de Santana (BA) a receber a operação de jatos. A cidade baiana é a maior do interior nordestino com mais de 700 mil habitantes e não opera jatos.

A cidade recebe movimentos vindos de Recife, porém, também com o ATR. A Voepass deixou de operar voos de/para Salvador há um mês.

Ainda, a imprensa baiana deu abrangência sobre encontros com representantes do governo do estado e do concessionário para melhorias no aeroporto da cidade, tais como, construção de muro operacional, bem como a implementação de voos por instrumentos (Instrument Flight Rules).

Havia previsão de licitação para obras ao final de 2023.

Aeroporto de Caruaru

Outra cidade com limitações importantes de infraestrutura no aeroporto, ainda que grande pujança, é Caruaru (PE). Caruaru é a 3ª cidade do interior do Nordeste, atrás de Feira de Santana e de Campina Grande.

Com seus mais de 360 mil habitantes, a cidade localizada a 125km de Recife é um polo médico-hospitalar, estudantil e têxtil. A feira da cidade é considerada uma das maiores do mundo.

O aeroporto de Caruaru vem passando por reformas para deixar mais robusta sua capacidade de receber aeronaves comerciais. Em janeiro de 2023, teve finalizada a implementação de balizamento noturno para aumentar o período de funcionamento do aeródromo, bem como recebeu projeto de expansão do terminal de passageiros em 2021.

A pista de pousos e decolagens possui 1,8 mil metros de comprimento por 30 metros de largura, se tratando de uma estrutura aceitável para recebimento de jatos.

A Azul Conecta opera no aeroporto desde o início de 2021 e movimentou em média 300 passageiros por mês, um início excelente para os padrões de ocupação atuais da Conecta. À época, a Azul chegou a declarar intenção de operar voos para o sudeste com o Embraer 195.

Tentamos respostas sobre atualizações para o aeroporto de Caruaru em 2024 com a Infracea, concessionária, porém não houve respostas.

Os concessionários e governantes precisam entender que há bastante demanda por viagens aéreas por perto de seus municípios, porém, estas só aflorarão com robustos terminais regionais.

