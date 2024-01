Aeroporto de Fortaleza ganhará terceira sala VIP em 2024

O Aeroporto Pinto Martins terá mais uma sala VIP doméstica na sala de embarque. Trata-se de uma sala do grupo W Premium Lounge. A inauguração está prevista para o 1º semestre de 2024. Será um dos maiores projetos de salas VIP do grupo no Brasil. Esta será a segunda sala VIP no embarque doméstico e a terceira no terminal, que também já possui um espaço no embarque internacional.

O W Premium Lounge Fortaleza terá 368 m², com funcionamento 24 horas. As instalações vão oferecer uma ampla gama de comodidades para os clientes, incluindo acesso ilimitado e de alta velocidade à internet Wi-Fi, opções gastronômicas com alimentos e bebidas à vontade, inclusive bebidas alcoólicas, poltronas, sala de reunião e atendimento personalizado.

A área que receberá o espaço está devidamente identificada na sala de embarque doméstica, logo depois do Dutyfry do aeroporto, próxima aos portões de embarque 12-13.

A sala poderá ser acessada pelos usuários dos cartões de crédito dos programas: Lounge Key, Priority Pass e VISA AirPort Companion. Seguradoras Assist Card e HERO.

A sala VIP também terá parcerias diretas com clientes do C6 Bank, Inter, Sisprime, Credicoamo e Unicred. Além disso, caso o cliente não tenha nenhuma destas opções, ele pode optar por pagar o W Pass. O tempo de permanência também é de 3 horas, como os demais lounges.

Banheiros e Duchas

Uma crítica que leio em fóruns especializados sobre a sala VIP existente no aeroporto Pinto Martins é que não banheiros disponíveis. Já a W Premium Longes responde que: “Sim, teremos à disposição dos clientes banheiros com estrutura necessária e também duchas para banhos.” Além do Aeroporto de Fortaleza, o Aeroporto de Porto Alegre também receberá uma sala VIP do W Premium Group.

Para Leonardo Carnielle, vice-presidente comercial e de concessão da Fraport Brasil, ter uma sala VIP no aeroporto contribui para o conforto, conveniência e satisfação geral dos passageiros, uma vez que elas desempenham um papel significativo na experiência de viagem com um ambiente tranquilo e confortável. “A parceria com o W Premium Group promete ser um grande sucesso”, afirma Carnielle.

O CEO e Fundador do W Premium Group, Ítalo Russo, destaca a dimensão de inaugurar mais duas salas VIP em importantes aeroportos do país: "Estamos sempre buscando inovação e grandes investimentos para oferecer aos viajantes conforto, comodidade e serviços reservados que os permitam aguardar seus voos com mais privacidade”.

Os serviços do W Premium Group unem o propósito oferecer o máximo de bem-estar aos viajantes enquanto aguardam o momento de embarcar. Uma vez que é comum chegar ao aeroporto com antecedência, os passageiros começam a sua jornada de viagem com uma experiência agradável e satisfatória com toda a assistência W Premium.

Confira as salas W Premium Group no Brasil:

Aeroporto de Belém – em operação

Aeroporto de Cuiabá – em ampliação

Aeroporto de Goiânia – em ampliação

Aeroporto de Guarulhos (T1) – em operação

Aeroporto de Guarulhos (T2) – em operação

Aeroporto de Guarulhos (T3) – em operação

Aeroporto de Guarulhos (T3) – em operação

Aeroporto de Londrina – em operação

Aeroporto de Navegantes – em operação

Aeroporto de Palmas – em breve

Aeroporto de Recife - em operação

Aeroporto de Recife Internacional - em breve

Aeroporto de Ribeirão Preto - em operação

Aeroporto de Uberlândia – em operação

Aeroporto de Fortaleza - em breve

Aeroporto de Porto Alegre – em breve

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil