Fraport fecha contrato com parceiro para início de obras em terrenos do Aeroporto de Fortaleza

A Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza, informou que celebrou contrato com parceiro econômico para iniciar as obras de projetos imobiliários em terrenos do aeroporto.

O parceiro econômico será responsável pelo arrendamento das áreas, construção das estruturas e captação de novos negócios. No terreno, serão construídos hotéis, condomínio de galpões logísticos e infraestrutura varejista para instalação de supermercados, por exemplo.

Legenda: Vista aérea de como ficarão os terrenos do aeroporto após construção dos galpões logísticos e supermercados Foto: Reprodução/Fraport

“A Fraport Brasil e o desenvolvedor firmaram contrato para o desenvolvimento de um centro logístico no complexo imobiliário do Aeroporto de Fortaleza. A área tem acesso pela BR 116 e possui 590.000 m². No momento, o projeto está em busca dos licenciamentos necessários e está sendo desenvolvido o cronograma das obras”, informou a Fraport.

Legenda: Reprodução de como ficará galpão logístico no terreno do Aeroporto de Fortaleza Foto: Reprodução/Fraport

Os planos de Real Estate ou imobiliários são pensados pela Fraport desde o início da concessão do Aeroporto Pinto Martins e anunciados oficialmente em 2022.

O objetivo na ocasião, de acordo com a Fraport, era apresentar o aeroporto como uma extensão da cidade, despertando o interesse de investidores do mercado imobiliário e contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico.

O projeto prevê a delimitação de áreas no aeroporto com galpões, varejo, centro comercial e dois hotéis, um do aeroporto e outro corporativo.

Áreas:

Centro Logístico (BR 116) - 590.000 m² de terreno com possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto.

Varejo (BR 116) - 90.000 m² de terreno com acesso à BR116.

Hotel Aeroporto - 6.500 m² de terreno com acesso ao Terminal de Passageiros.

Hotel Corporativo - 9.500 m² de terreno com acesso independe pela av. Senador Carlos Jereissati.

Shopping / Varejo / Big Box - 125.000 m² de terreno com acesso independente.

A informação sobre a celebração de contrato com um parceiro econômico passa a ser uma atualização positiva e um novo passo para a concessionária, apesar de não haver novidades sobre o projeto do hotel previsto para o sítio aeroportuário.

A figura abaixo demonstra que o acesso ao condomínio logístico se dará pela BR 116 no sentido norte-sul, com os condutores curvando à direita para acessar a área.

Área de Condomínio Logístico será vizinha do novo Campus Fortaleza do ITA

Em dezembro passado, estivemos na Base Aérea de Fortaleza, conhecendo o terreno onde será instalado o novo campus do ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica em Fortaleza.

Foto: Reprodução/Fraport

Vimos que o local de construção do campus é um terreno descampado, área pertencente à Base Aérea e que será vizinha ao condomínio logístico que a Fraport espera desenvolver. A disposição dos terrenos pode ser melhor entendida através da planta abaixo:

Legenda: Vista do terreno em azul onde a Fraport espera que haja implementação de galpões logísticos, ao lado da área laranjada (BAFZ), onde será instalado o novo Campus ITA Fortaleza Foto: Reprodução/Google Maps

O campus do ITA será construído na área laranja: à esquerda de onde há indicada a existência da palavra RADAR.

Com essa proximidade entre os futuros projetos, perguntamos à Fraport se a companhia, ou o próprio desenvolvedor estariam dispostos a estabelecer parcerias com o futuro campus do ITA em Fortaleza na área de engenharias e aeronáutica:

“O desenvolvedor está trabalhando no cronograma de obras e na busca de futuras parcerias. Esclarecemos que ele possui autonomia para a concepção da proposta da área”, informou a concessionária.

Informações de fontes do setor de aviação comentam que a instalação do ITA em área próxima ao aeroporto poderia fomentar centros de manutenção em aeronáutica, por exemplo.

Isso sem mencionar a chance de fomentar projetos na área de logística e na área de engenharia entre Fraport/Desenvolvedor/ITA.

