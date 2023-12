Fortaleza terá novos voos internacionais em 2024 para Europa e América, diz Fraport

A concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza, Fraport, afirmou em entrevista à coluna que a perspectiva é a capital cearense ter novos voos internacionais em 2024 para a Europa e América.

“Deveremos ter novidade para a Europa e para a América”, disse-nos Pedro Navega, gerente de aviação da Fraport, ainda que sem precisar se seria América do Sul, Central ou América do Norte.

A Fraport explicou que, da mesma forma que construiu um programa de incentivo para voos domésticos, haverá também um programa para atração de novos voos internacionais.

A informação da Fraport é semelhante ao dado pela Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE) que afirma estar "em negociações tanto com companhias nacionais como internacionais para conquista e retomada de voos. A expectativa é divulgar novidades no início de 2024”.

Qual companhia poderia ser?

Infelizmente, o movimento para a Europa não será a KLM, companhia holandesa, dado que a informação da Fraport é de que esta não atingiu resultados financeiros suficientes em Fortaleza no período pré-pandemia. A informação é de se estranhar, uma vez que a KLM tinha índices de ocupações ainda melhores que a Air France em 2019 e em 2020, beirando sempre os 90% de ocupação. Sendo verdade, porém, que a boa ocupação não trazia um bônus financeiro, é bastante decepcionante.

Por outro lado, a imprensa especializada nacional noticiou que uma série de limitações de tráfego que pairavam sobre o aeroporto de Amsterdã, principal hub da KLM, foram retirados. Assim, mais voos poderão ser realizados, de forma que, com a limitação, era praticamente a “pá de cal sobre a KLM em Fortaleza”. Sem a limitação, há esperança de retorno.

Ademais, para a Fraport, a alemã Condor, que voou para Fortaleza até 2019, ainda não retornou para diversas praças da América. “Fortaleza concorre com Salvador, com Recife e, por exemplo, com o Panamá, que é um destino fortíssimo” segundo Pedro Navega, Gerente de Aviação da Fraport.

Ao mesmo tempo, Pedro acredita que “já passou da hora de haver voos para Buenos Aires diários em Fortaleza”. Esse é um tema interessante, sobretudo porque, conforme já analisamos, Fortaleza está na lanterna do ranking de atração direta de argentinos no nordeste.

Que companhia assumiria um incremento de assentos para Buenos Aires? Flybond? Jetsmart? Seriam boas opções com low costs, companhias de baixo custo.

Não duvidamos do potencial de Fortaleza na atração do cone sul-americano, porém, é necessário ser trabalhada em maior escala a divulgação do destino cearense.

A Fraport compartilha que esteve no World Routes 2023: “sempre para buscarmos posicionar nosso aeroporto entre as grandes companhias, e temos trabalhado com essa negociação de novas rotas internacionais para 2024, porém, não podemos ainda dar mais detalhes.”, comenta Pedro.

O World Routes 2023 é dado como o maior evento de desenvolvimento de rotas aéreas do mundo.

Veja também

Lufthansa

Comentamos com técnicos da Fraport sobre uma certa expectativa frustrada que tínhamos por nunca termos ouvido/lido sobre interesse da Lufthansa, maior empresa aérea da Alemanha, por aqui. Pelo contrário, vimos a saída da alemã Condor por problemas financeiros do grupo controlador Thomas Cook.

Na minha opinião, por termos uma das companhias mais tradicionais do mundo em Fortaleza, operando com a aeronave comercial mais moderna do mundo, o A350, e sempre lotado da Air France, somado a sempre termos recebido grande quantidade de alemães, isso tudo nos faria mais do que credenciados a receber mais uma companhia tradicional do mundo.

Quando pensamos então que a Fraport gere o maior hub da Lufthansa do mundo, é improvável não pensar em ter a grande companhia alemã em Fortaleza.

Sobre a Air France e Lufthansa serem igualmente companhias “premium”, chamadas de “high yield”, ou seja, que cobram tickets caros de seus clientes, Pedro Navega diz acreditar que "Air France e Lufthansa são igualmente companhias de high yield. Porém, esse é um mercado inexplorado aqui”, explica.

O mercado da Air France não é inexplorado. Em novembro passado, com uma aeronave de 324 assentos, Fortaleza teve média de ocupação de 96% ida e volta, números da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Da mesma forma, temos informações de que os voos da TAP têm sempre as classes mais caras todas cheias, de forma que Fortaleza possui, já de longa data, clientes premium para a Lufthansa. Da mesma forma, o Nordeste possui. Mês passado, a TAP teve ocupação média de 88%, ainda que predominantemente com o Airbus 330-900, média de 292 assentos por dia por trecho.

A TAP, portuguesa, pela 1ª vez está jogando 10 frequências semanais em Fortaleza e já está colhendo: está mandando para Lisboa e vice versa, por dia, mais de 310 passageiros por dia, quando há as duas frequências. Tudo isso com tarifas de voos do sudeste.

Assim, a Fraport já com seus quase 5 anos em Fortaleza, já deveria saber objetivamente o que fazer para atrair a Lufthansa, nem que objetivando o médio prazo, não apenas conjecturar. Não sabem, por exemplo, que o Ceará está na crista da onda do hidrogênio verde?

Ademais, não é verdade que os voos para a Europa são abarrotados de brasileiros, essa é uma afirmação falsa. Como já ensinamos várias vezes, mais de 30% dos assentos ocupados vindos da Europa foram de estrangeiros.

Em 2022, 49% dos assentos eram de estrangeiros.

Fraport, vamos atrás da Lufthansa, ela vai gostar de Fortaleza e operar com o menor custo de voos do Brasil, sem falar dos porões sempre abarrotados de cargas.

Cabo Verde

Objetivamente, a Cabo Verde Airlines está com seu retorno para Fortaleza atrasado. Em agosto, havíamos dado a informação de que o Governo do país africano já havia confirmado o retorno para Fortaleza ainda em 2023.

Como 2023 já acabou, e nada de passagens à venda, ficamos com a informação da Setur de que “em breve haverá novidades”. Acreditamos ser, enfim, o retorno da Cabo Verde Airlines.

Na última semana inclusive, o governo de Cabo Verde assinou um memorando de entendimento com a CVC Corp, um dos maiores grupos de viagens da América Latina. Estes buscam aumentar a conectividade entre o Brasil e Cabo Verde.

Companhia italiana (Neos Airline)

No início de dezembro, a imprensa nacional repercutiu o interesse de um grupo italiano em voar para o Rio de Janeiro e para o Ceará.

O Ceará é dos grandes locais atratores de italianos no Brasil. De janeiro a setembro de 2023, chegaram ao Pinto Martins em voos internacionais 6.970 italianos, muito mais que qualquer outro estado nordestino, ainda que nenhum destes tenha voos diretos com a Itália.

Assim, faria realmente bastante sentido a volta de uma companhia italiana por aqui: na última década tivemos, pelo menos, Alitalia e Air Italy.

A Embratur, porém, respondeu-nos que a companhia italiana estaria agora pensando em Maceió (AL): “A reunião com a aérea italiana Neos Airlines ocorreu no dia 12 de dezembro. A reunião foi para tratar dos estudos de novas rotas de Milão para o Rio de Janeiro e Maceió. Desta vez, na pauta, não entrou o destino Ceará”.

TAP

Desejamos que a TAP mantenha regularmente, por todo 2024, as três frequências semanais prometidas dezembro até março de 2024. Foi um movimento muito promissor.

Copa Airlines

Não vislumbramos chances da Copa regressar a Fortaleza em 2024, sobretudo porque não retornou ainda nem para Recife, nem para Salvador, localidades em que os voos retornaram bons resultados.

Latam

A Latam retornará com a terceira frequência para Miami a partir de janeiro próximo e implementará a 4ª partida semanal internacional de agosto de 2024 em diante. Com esse contexto, a companhia precisará consolidar a reconstrução do seu hub em Fortaleza e crescer mais em 2024, mudar de patamar.

Que a economia ajude.

Não vale, porém, apontar que a novidade na América é mais um voo da Latam para Miami, dado que esses incrementos já são esperados.

Noutro contexto, a Fraport acredita que, de fato, conforme informamos, o A321 XLR será o “game changer” (vencedor do jogo) da Latam em Fortaleza.

Com o novo avião para 2025, deveremos crer em voos para a Europa, finalmente atingindo o velho continente. Isso porque a Latam é míope em ver já hoje o sucesso de Air France e Tap em Fortaleza.

Acreditamos, porém, que não há espera que não finde!

Air France

A Air France nos informou que o A350-900 está agora previsto para operar após a alta estação de verão: “A empresa prevê a continuidade do A350 depois de 31 de março.”

Há inclusive informação de passageiros que voarão em setembro de 2024 para Paris, e o sistema da Air France já informa o A350-900, ou seja, os resultados estão tão positivos que essa belíssima e eficiente aeronave voará provavelmente por todo 2024.

Assim, a próxima etapa de incremento de assentos em Fortaleza está mais provável de se dar em aumento de frequências, para 4 ou 5 semanais ao longo do próximo ano. Do contrário passaremos a ter a presença regular do Boeing 777-300, aeronave que nunca tivemos, para mais de 380 assentos: não ousamos mais duvidar que é possível.

Por outro lado, porém, porque o A350 é mais moderno que o 773, preferimos o aumento de frequências, ainda que o salto em quantidade de assentos seja mais arrojado.

O aumento dos voos domésticos da Gol é, sem dúvidas, positivo e necessário para alimentação dos voos da Air France.

Air Europa

A companhia espanhola ainda é aguardada em Fortaleza e Recife, dado que retornou apenas para Salvador. Na Bahia, a companhia tem conseguido altíssimas altas de ocupação entre a capital e Madrid, trazendo muito espanhóis (naturalmente) e, principalmente, italianos para a terra do Senhor do Bonfim.

Os italianos se valem muito da Air Europa para chegar ao Nordeste. Dado que o Ceará é o líder na atração de italianos na Região, vê-se a importância de trazermos novamente a companhia espanhola.

A companhia aportou em Fortaleza em dezembro de 2019 e manteve boas taxas de ocupação até o eclodir da pandemia. Como líderes de assentos para a Europa, o Governo do Ceará precisa trazê-los.

Azul

Sobre a Azul, ouvimos que há chances limitadas de incrementos domésticos. Segundo a Fraport, a companhia brasileira pode se enquadrar nos benefícios fiscais do Estado mesmo sem possuir voos internacionais, dado que poderia se valer dos voos da TAP, com quem tem codeshare.

Há informações da imprensa nacional, porém, que a Azul voltará a mirar a Argentina. Historicamente, porém, não houve espaço para Fortaleza. Continuará assim?

Fraport

Sobre um plano de incentivos para a aviação executiva futuro, a Fraport informa que o incentivo "não é para ser o principal pilar, mas para ser uma razão a mais por vir", para atrair novos voos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil