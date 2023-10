TAP aumenta de 7 para 10 voos semanais na rota entre Fortaleza e Lisboa

A TAP vai operar três frequências semanais adicionais entre Fortaleza e Lisboa na alta estação de fim de ano, totalizando 10 voos por semana.

A TAP opera um voo diário (sete semanais) entre as duas cidades com Airbus A330. Em alguns dias, a empresa voa com o A330-200 (269 assentos) e em outros dias com o A330-900 (298 assentos).

Em média, a companhia portuguesa oferece quase 17 mil assentos por mês entre as duas cidades.

Com o incremento de voos, inédito para Fortaleza, a cidade terá até duas ligações para Lisboa com o moderno A321 LR (long range, longo alcance), aeronave de um corredor, e de menor custo de operação para 168 passageiros. A aeronave já fez a rota entre Lisboa e Fortaleza durante a pandemia.

Com as três frequências semanais, a TAP chegará a ter 3,6 mil assentos (em janeiro de 2024) a mais entre Ceará e Portugal. A companhia portuguesa “abocanha” ainda mais um mercado de enorme potencial que, antes da pandemia, era liderado por Air France – KLM. O grupo até aumentará a quantidade de assentos entre Fortaleza e Europa, como divulgamos, mas não ampliará as frequências, na prática.

Os voos já estão à venda, e conforme o site da alemã Fraport, a programação de voos adicionais é a seguinte:

Entre 16 de dezembro e 29 de janeiro: voos adicionais aos sábados, segundas e quintas-feiras. Chegada em Fortaleza por volta das 4h da manhã. Partidas para Lisboa por volta das 5h45, horários do Brasil.

Entre 01 de fevereiro e 28 de março: voos adicionais às quintas e segundas.

Entre dezembro e fim de março de 2024, a TAP oferecerá mais de 81 mil assentos na capital cearense. Aumento de 25% sobre o mesmo período de 2022/2023.

A Air France oferecerá por volta de 33 mil assentos, ficando mais distante da líder TAP em Fortaleza.

Aumentos da TAP

A TAP vem tendo excelentes resultados em Fortaleza, com ocupações acima de 90%, mesmo com a utilização do A330-900.

Assim, não é de se estranhar esse inédito incremento de frequências em alguns dias da semana na alta estação. Porém, Fortaleza, não estava cotada para receber esses aumentos, conforme informações preliminares da TAP há alguns meses.

Mesmo com a 2ª frequência em alguns dias, o bilhete mais barato de ida e volta de classe econômica entre Fortaleza e Lisboa não sai por menos de R$ 6.800, conforme abaixo.

Os horários da segunda frente com A321LR permitem aos brasileiros chegarem em Lisboa por volta das 14h45 horário local, facilitando os processos de check-ins em hotéis portugueses.

Recife também tem previsão de operar com A321LR a partir de dezembro, com frequências adicionais.

