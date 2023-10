Latam aumenta oferta de assentos em Fortaleza em meio à chegada de novo Airbus da companhia

A Latam recebeu no dia 30 de setembro o primeiro Airbus 321neo vindo diretamente da fábrica na França. O novo avião pousou em Fortaleza para nacionalização. A aeronave simboliza um novo momento para a companhia, que poderá utilizá-la em voos entre o Brasil e a América Latina. Estes modelos possuem motorizações mais modernas, que consomem menos combustível.

A chegada dos A321neo permitirá mais rotas serem operadas com o modelo, sobretudo, para destinos mais distantes, dada a necessidade premente de redução de consumo. A aeronave permite transportar até 224 passageiros, mesma quantidade de passageiros de aeronaves como Boeing 767-300 da Latam, que possui fuselagem larga, logo mais pesado, e menos eficiente.

Além disso, a Latam vai utilizar nos próximos meses mais aeronaves A321 CEO (Current Engine Options), opções atuais de motorização, em Fortaleza.

Em abril, a Latam informou que “o grupo está avançando na renovação da sua frota e iniciou 2023 com 16 aeronaves Airbus A320neo em operação. O crescimento reflete o investimento total em mais de 100 aeronaves mais eficientes e sustentáveis dos modelos A320neo, A321neo e A321 XLR até o final desta década. Somente neste ano, a companhia deve receber mais 15 aeronaves Airbus, incluindo a chegada do seu primeiro A321neo, que será operado pela Latam Brasil”.

O primeiro avião que chega é de matrícula PS-LBB.

Nova estratégia da Latam

A Latam estará, nos próximos meses, aumentando a utilização de A321 em Fortaleza, conforme podemos ver nos gráficos de média de assentos por decolagem.

Como os A320 da Latam possuem no máximo 180 assentos, a razão de aumento de assentos por decolagem deve se dar, em maior medida, pelo incremento de operações com A321 (224 assentos), indicando médias de até 208 assentos por decolagem, ou seja, muitos aviões dessa versão alongada (7 metros mais longo que o A320).

De fato, a utilização do A321 estará mais recorrente e será de até 60% das decolagens da Latam para 2024 conforme vemos abaixo.

Mês/Partidas/Frequência de uso do A321

out/23: 670 - 39%

nov/23: 679 - 58%

dez/23: 726 - 59%

jan/24: 745 - 59%

fev/24: 684 - 60%

mar/24: 712 - 58%

O crescimento do uso do A321 em Fortaleza coincide com a chegada dos novos A321neo e com a alta estação.

Como comparação, ano passado, na mesma época, quando conversamos com a Latam, a porcentagem de utilização do narrowbody (corredor único) era de 49%.

Perguntamos à Latam se o A321neo recém-recebido pela Latam voará por Fortaleza, mas a companhia se limitou a responder que “qualquer novidade sobre sua frota será comunicada oportunamente pela companhia.”

A Latam terá mais assentos por decolagens, mas operará menos assentos (previsão) para janeiro de 2024 que janeiro de 2023, alta estação.

Certamente, porém, terão aviões cheios e bastante lucratividade, já que encherão até 224 assentos do A321, em vez de fazer mais frequências por dia.

O A321 possui o menor custo por assento da família narrowbody (fuselagem estreita) da Airbus, conceito de custo marginal, ou custo de levar um a mais.

Apenas alongando a fuselagem, e dando mais potência aos motores, a Airbus permite à Latam transportar até 44 passageiros a mais, lucrando mais relativamente ao A320. O receio ao passageiro é que certamente o preço dos tickets estarão elevados, dado que vender um assento a mais do A321 é menos crítico que vender um assento a mais do A320.

Num A320 de 180 assentos, vender o assento 181, representaria ter um 2º avião, o que dobra o risco da companhia. No A321, vender, ou não o assento 181 é menos importante, dado que as ocupações já são altas e já haveria 180 passageiros para ratear o custo do voo. Assim, a Latam certamente trabalhará com tarifas maiores.

Mais conectividade

Para o fim do ano de Fortaleza, estará cada vez mais representado o 2º banco de conexões da Latam na madrugada. Ainda que com menos movimento que em 2019, os dois bancos terão mais destinos na média.

A Latam retirará tráfego do banco das 13h e o levará para a madrugada, caso de Manaus.

Banco de conexões da madrugada (0h às 6h) - a partir de janeiro de 2024

São Luís

Recife

Teresina

Rio de Janeiro

Manaus

Salvador

Guarulhos

Congonhas

Brasília

O tradicional banco da tarde terá em média de 9 a 10 partidas a partir do fim de 2023, menos que a média atual deste ano, que é de 12 a 14 partidas. Nesse caso, há ausências de Vitória e Maceió.

Em vários dias, das 10 partidas abaixo, de 7 a 8 serão feitas por A321. Dado que Congonhas não comporta a aeronave, a Latam vai hiperconcentrar o Pinto Martins de A321. Poderemos ver, certamente, o A321neo muitas vezes em Fortaleza.

Banco de conexões da tarde (de 13h às 15h) - a partir de janeiro de 2024

Guarulhos

Congonhas

Miami

São Luís

Rio de Janeiro

Natal

Teresina

Recife

Salvador

Belém

Das 18h até meia-noite, a Latam não terão nenhuma decolagem. Cumpre à risca e somente aquilo que pede o Decreto 35.547.

Fazendo o mínimo do mínimo, se a demanda crescer, poderemos ver aumento espontâneo de frequências, pois, praticamente, estão esgotadas as formas de crescer sem adição de novas frequências.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

