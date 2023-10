Gol e Air France-KLM renovam parceria por mais 10 anos e aprimoram cooperação comercial

A Gol e a Air France-KLM anunciaram nesta quinta-feira (26) que assinaram um acordo para estender e aprimorar sua parceria estratégica para os próximos 10 anos.

"Nos termos deste acordo, ambas as partes concederão exclusividade mútua nas rotas entre a Europa e o Brasil e irão aprimorar a sua cooperação comercial. Isso resultará em melhor conectividade, melhor experiência do cliente e mais benefícios para os seus respectivos clientes", informaram as companhias.

Veja também

Introduzida inicialmente em 2014 por um período de 5 anos, a parceria estratégica entre Gol e Air France-KLM já havia sido renovada em 2019. Ela cobre mais de 99% da demanda entre o Brasil e a Europa e hoje um em cada cinco passageiros que viajam para o Brasil com Air France e KLM se conecta a um voo da Gol. No total, mais de dois milhões de passageiros se beneficiaram da parceria desde sua concepção.

"Como parte desta parceria renovada, a Air France, KLM e Gol continuarão investindo para melhorar ainda mais a experiência dos seus clientes, e criar um produto ainda mais integrado. Os clientes se beneficiarão de uma malha otimizada entre a Europa e o Brasil, abrangendo mais de 80 destinos europeus, 45 destinos no Brasil, e no futuro, novos destinos em toda a América Latina. O acordo inclui adicionalmente ampliação do codeshare, aprimoramento das vendas conjuntas e mais benefícios para os clientes dos programas de fidelidade Smiles da Gol e Flying Blue da Air France-KLM", disseram em nota as companhias.

Conexões

Passageiros da Air France e da KLM podem fazer conexões em voos da GOL a partir de São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG) e Fortaleza (FOR). Passageiros da GOL também têm acesso às redes mundiais da Air France e da KLM a partir de seus hubs nos aeroportos de Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã Schiphol.

Durante a alta temporada, a Air France opera 24 voos semanais para o Brasil (14 para São Paulo, 7 para o Rio de Janeiro e 3 para Fortaleza), enquanto a KLM opera 14 voos semanais para o Brasil (7 para São Paulo e 7 para o Rio de Janeiro).

A KLM operava quatro voos semanais entre Fortaleza e Amsterdã antes da pandemia. No entanto, os voos não foram retomados e não há perspectiva para o retorno das operações da companhia na Capital cearense.

Mercado estratégico

Segundo Benjamin Smith, CEO do grupo franco-holandês, a parceria com a Gol é estratégica, uma vez que o Brasil é um dos principais mercados da companhia na América do Sul.

"A América do Sul, e particularmente o Brasil, é um dos mercados mais estratégicos para a Air France-KLM. A parceria histórica entre a Air France-KLM e a Gol tem sido fundamental ao nos permitir oferecer aos nossos clientes uma proposta de valor abrangente e ampla na região. Continuando a partir do que já construímos até aqui, estamos muito satisfeitos em estender e aprofundar esta parceria exclusiva por mais 10 anos. Este novo acordo nos permitirá implementar as melhorias estruturais necessárias para assegurar a posição de liderança da Air France-KLM e da Gol entre o Brasil e a Europa".

Celso Ferrer, CEO da Gol, declarou: "Nossa parceria com a Air France-KLM proporcionou inúmeras melhorias e benefícios para todos os nossos clientes ao longo dos últimos anos, e se baseia na confiança mútua e na admiração de ambas as empresas. Estamos orgulhosos de celebrar a renovação de mais uma década de parceria, coroando uma longa e bem-sucedida história que inclui elementos importantes como a linha de crédito para manutenção de motores. Reforço que a Gol está profundamente comprometida em apoiar e ajudar a fortalecer o corredor Brasil-Europa, e não temos dúvidas de que a Air France-KLM é a melhor parceira para alcançar isso".

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil