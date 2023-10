Gol amplia número de voos em Fortaleza para alta estação

Um alento para a alta estação de dezembro/janeiro. A Gol Linhas Aéreas programou uma série de voos extras para a alta estação de dezembro a janeiro no Aeroporto Pinto Martins. O incremento é muito bem-vindo e deverá elevar os índices de movimentações dos últimos meses.

A companhia aérea informou que, "em outubro e novembro, terá 9% de capacidade (assentos) a mais que setembro passados, com mais ofertas para RioGaleão (GIG) e Guarulhos (GRU)".

"Já para a alta temporada de verão, a Companhia deve ter uma oferta adicional acima de 40% quando comparado a setembro, com a retomada dos voos para Buenos Aires, operações sazonais para Manaus e Belo Horizonte e novos voos para São Paulo (Congonhas), Guarulhos (GRU), Salvador (SSA) e RioGaleão (GIG), todos para Fortaleza", contou-nos a companhia aérea.

Veja também

A Gol fará 502 partidas em janeiro de 2024 a partir de Fortaleza com voos de passageiros, quase 17 decolagens por dia, o que chegará a ser um grande alívio, sobretudo em relação a setembro passado, quando a companhia não chegou a 10 decolagens por dia.

O número será menor do que era em janeiro de 2023 (652 partidas). Porém, voltará a voar com passageiros para Belo Horizonte e Manaus, além de voos extras para Salvador.

A laranja voltará a voar para Recife já no final de outubro, e para Belo Horizonte e Manaus em dezembro. O trecho para Recife, porém, não operará (previsão) em janeiro, fevereiro e março. Acredito que isso ocorra porque as concorrentes Azul e Latam terão mais assentos para Pernambuco nessa época.

A Gol tem uma característica muito forte de não perenizar voos de Fortaleza para destinos não-hubs, como Recife, Belo Horizonte, uma pena.

Incremento de voos para Jericoacoara

Ainda no Estado, a Gol deve ampliar no verão a oferta em Jericoacoara, com voos diretos para Guarulhos-SP. Em janeiro, serão voos diários.

Em 2023, havia praticamente a mesma quantidade de voos da companhia para Jeri, com a diferença que as origens eram de São Paulo (Congonhas) e Guarulhos.

Voos internacionais

A companhia operará, pela primeira vez em bastante tempo, duas frequências semanais para a Argentina. No caso, agora, ambas para Buenos Aires. Isso não ocorria desde 2019 e se dará entre janeiro e meados de fevereiro.

A companhia operará também o tradicional trecho para Miami. Na ABAV EXPO 2023, a Gol informou à coluna que esse trecho para Flórida tem operado bem,

Assim, a companhia operará 3 voos semanais internacionais de Fortaleza e acumulará “gordura” para não operar voos semanais, se não desejar, na baixa estação de 2024, ainda garantindo a alíquota de 6% de ICMS de aviação.

Isso acontece porque o Decreto 35.547 do Governo do Estado, que garante a alíquota à Gol, cobra apenas 2 voos semanais internacionais. Realizando na alta estação três semanais, a companhia se credita, a cada mês, de 50% do necessário para meses de baixa, para não precisar realizar todos os voos na baixa estação de 2024.

Não vejo essa estratégia com bons olhos, dado que o destino Buenos Aires foi retirado das vendas em setembro de 2023 e apenas voltará em dezembro. Essa intermitência, como a que haverá ao final de fevereiro (falta de voos para a Argentina) é muito ruim para os usuários, sobretudo porque torna a chegada de argentinos mais difícil ao Ceará.

Eles ficam acostumados com voos diretos para outros destinos, por exemplos, como os vários que há para Salvador e Bahia. Seria um dos motivos pelos quais, eles ainda são relativamente poucos em visitas ao Ceará.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil