Azul Conecta completa um ano de operações regulares no Ceará; entenda impactos na aviação regional

A subsidiária sub-regional da Azul Linhas Aéreas, a Azul Conecta, completou, em agosto último, 12 meses de operações regulares no Ceará.

Em 5 de setembro de 2022, iniciaram-se os voos para Aracati, no litoral leste, e Jericoacoara (Cruz), no litoral oeste. No início de novembro do ano passado, iniciaram-se os voos para Sobral, Iguatu, São Benedito e Crateús.

Esse evento da chegada de voos comerciais ao interior do Ceará, antecipado à época pela coluna, foi recebido com festa por muitos cearenses.

Após 30 dias do anúncio dos voos acima, em setembro de 2022, anunciamos também com exclusividade que a Conecta voaria para Mossoró-RN. Tínhamos certeza do sucesso do voo, dada a grande ligação entre as cidades. O voo, porém, tinha apenas uma frequência semanal aos sábados, o que limitava bastante a utilidade deste.

O voo Fortaleza Mossoró teve alguns dos melhores índices de ocupação da empresa enquanto operou.



Infelizmente, a rota fora descontinuada em junho desse ano. Os demais destinos permaneceram.

Findo o 12º mês (agosto) de operações regulares, a procura pelos voos não é objeto de festejos.

As ocupações dos voos foram ruins, abaixo de 30% em média.

Tivemos 2.405 passageiros entre setembro de 2022 e agosto de 202:1.355 passageiros saindo de Fortaleza para o Interior, 1.050 no sentido contrário. Se consideramos 365 dias para esses 12 meses, foram aproximadamente 4 passageiros indo para o Interior por dia; quase 3 voltando para a capital: é, infelizmente, muito pouco!

Em média, são duas ou 3 decolagens por dia, ou seja, 27 assentos, são pouquíssimos passageiros!

Já fizemos uma análise sobre o real potencial da Conecta de encontrar mercado consumidor.

No geral, encontramos que o dimensionamento dos voos está adequado ao Ceará, ou seja, voos para cada destino, em média, duas vezes por semana. Porém, mesmo assim, o resultado é ruim.

Copo meio cheio

Segundo a professora Viviane Adriano Falcão, doutora em Engenharia de Transportes, “para um mercado regional e novo, a quantidade transportada não é tão pouca. O que precisamos ter é uma constância da oferta e passagens com preços acessíveis”.

“Os trechos de movimentação da Conecta são sobretudo turísticos, com muitos passageiros para Cruz (Jeri) e, em menor parte, para Aracati, mais de 60% da movimentação. O Ceará tem apresentado resultados próximos aos de outros estados do Brasil, como Pernambuco”, afirma Viviane Adriano.

Corroborando os dados da professora, o resultado cearense conversa muito com os resultados mensais da Conecta em todo País, dado que os Caravans deles operam em 17 estados. Em geral, não são bons resultados.

A média de ocupação no estado do Ceará é 26%, pouco abaixo da média nacional da Conecta, que é de 34%.

Os estados de melhores médias são Rio de Janeiro e São Paulo, e enchem na média 55% dos seus assentos a cada decolagem.

Quais as principais causas para um desempenho ruim e tão abaixo da média da aviação comercial regional e nacional?

Elencarei motivos que, para mim, parecem os principais e, não necessariamente, estão em ordem de criticidade para o fraco desempenho:

1) Desinformação

Pelo menos no Ceará, as pessoas desconhecem a existência dos voos da Conecta. Não há divulgação efetiva.

Esse para mim é um dos pontos-chave. Já conversamos com a Azul e com Secretaria de Turismo do Estado - (Setur) sobre, mas não vimos até aqui divulgação dos voos. O serviço oferecido é de alta qualidade, em conveniência e em segurança. Há, inclusive, bons preços episodicamente, porém, mesmo assim, as pessoas não voam.

Perguntamos às partes, como se dava a política de divulgação dos trechos da Conecta. Recebemos inputs subjetivos da Setur:

“A Secretaria do Turismo executa uma política de promoção do Ceará em diversos meios. Estamos presentes em feiras, eventos e realizamos roadshows para divulgar e capacitar os agentes de turismo a comercializarem o nosso destino. Além de estande em 12 empreendimentos pelo país (shoppings e aeroportos). Em todas essas iniciativas citadas, divulgamos as regiões com potencial para atividade turística, inclusive nossos aeroportos regionais. Pois é nosso objetivo interiorizar o turismo cearense”.

Quando perguntei sobre a verba gasta com a divulgação dos trechos do interior, não houve resposta, nem da Setur, nem da Azul Linhas Aéreas.

Assim, se não se investe em ações de promoção dos voos, não há como se atingir mais potenciais passageiros.

Fizemos, há alguns meses, a divulgação de excelentes preços de uma companhia aérea com voos entre Fortaleza e Aracati: incrivelmente, mesmo com os excelentes preços, a ocupação beirava a insignificância. Com a divulgação na Coluna, os excelentes preços foram notados e a quantidade de passageiros de um mês foi mais que superada num final de semana.

2) Cancelamento de voos

A Azul Linhas Aéreas é relevante causa do mau resultado dos voos, dada a enorme quantidade de voos cancelados, sobretudo no 1º semestre de 2023.

Destinos como Sobral e Iguatu não operaram grandes períodos de meses, aniquilando o interesse inclusive de alguns passageiros que haviam comprado passagens aéreas.

Cobrimos, algumas vezes, como até 50% dos voos não foram operados, por exemplo, em maio de 2023

Há algumas semanas, voos para São Benedito com mais da metade da capacidade da aeronave foram cancelados, colocando em risco a parceria desses passageiros frustrados com a aviação regional cearense.

Sobretudo por envolver a concessão de benefícios fiscais, a não-ocorrências dos voos deveria ser mais fiscalizada pelo Estado.

Aparentemente, sobretudo após a casadinha de alguns destinos, isto é, voos triangulares entre Fortaleza e duas cidades do Interior (Sobral-São Benedito, Iguatu-Crateus), os voos têm operado mais frequentemente.

3) Precificação excessiva

Alguns destinos são vistos com preços elevados, como o principal, Cruz (Jericoacoara). O trecho entre Fortaleza e a famosa praia cearense é oferecido por R$ 1.195, mesmo com um mês de antecedência.

Com preços bem mais módicos, o turista sai de Fortaleza com veículos confortáveis 4x4 e é levado direto até a Vila de Jericoacoara.

4) Receio de voar Caravan

Parte da população deve apresentar receio de voar de Caravan 208, monomotor. Mesmo sendo uma ultra confiável aeronave, “Unico monomotor em que o Presidente dos Estados Unidos pode voar”, o turbohélice monomotor ainda desperta compreendida insegurança na população.

Compreendida, porque, em média, o brasileiro voa pouco. Ademais, a frota turboélice ainda é muito pequena, o que torna as aeronaves pouco conhecidas, pouco corretamente comentadas.

Essa eventual resistência da população só poderá ser vencida na prática, com o tempo. O tempo de operações imaculadas (torcemos por isso) decretará o fim de algumas inseguranças, aumentando o interesse dos viajantes.

Voamos de Caravan duas vezes e a aeronave é muito estável. A configuração da Azul, inclusive, é confortável!

5) Horários ruins para conexões em Fortaleza

Em teoria, se os voos da Conecta fossem bem conectados aos voos da Azul em Fortaleza, os passageiros do Interior não teriam razão de vir por meios rodoviários até a Capital para voar nacionalmente.

Ocorre que essa não foi a regra até aqui. Sobretudo no começo dos voos em 2022, os horários eram muito ruins, com voos à noite, sem oportunidades para rápidas conexões.

Os voos no início da manhã não permitem conexões, por exemplo, com Recife, pois, a chegada deste em Fortaleza, dá-se depois da partida para Sobral e Jericoacoara, por exemplo.

Entretanto, com o incremento de voos para Recife, alguns voos da Conecta estão com melhores oportunidades de conexões, principalmente nos últimos meses, no turno da noite.

Tempo ao tempo

Acreditamos que o tempo dará a projeção à aviação sub-regional cearense e nacional. Um serviço importante e conveniente como o da Conecta, é bom demais para se negligenciar.

Há trechos, inclusive, que repetidamente, têm mostrado bons números de passageiros como São Benedito.

Por outro lado, estranhamente, destinos maiores como Sobral e Iguatu ainda não despertaram para o voo.

Para tais destinos há preços muito bons para voos em novembro e dezembro de 2023, por volta de R$ 270,00. Os voos acontecem às terças e sábados.

2024 dificilmente será pior que o fraquíssimo ano de 2023 para o Ceará. A Conecta poderá ter um recomeço.

