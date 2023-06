Azul Conecta cancela metade dos voos regionais em maio e preocupa Governo do Ceará

A Secretaria de Turismo do Ceará está atenta aos eventuais cancelamentos de voos da Azul Conecta para destinos regionais cearenses. Em maio, a companhia tinha previsto realizar 60 partidas de Fortaleza, mas realizou apenas 31, pouco mais da metade da previsão, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Azul Conecta opera voos de Fortaleza para Jericoacoara, Sobral, São Benedito, Iguatu, Aracati e Crateús.

A Azul já havia informado que precisou cancelar quatro frequências entre Fortaleza e Iguatu “por conta de manutenção não programada.”

Adicionalmente, segundo inúmeros reportes de passageiros locais, e registros da Anac, a empresa não operou nenhuma vez entre Fortaleza e Sobral em maio passado. Segundo um passageiro de Sobral, “a rota está bastante ‘queimada’ aqui”.

Nem precisamos dizer como os cancelamentos são críticos para uma operação que ainda não se firmou. O voo é agradável e seguro, mas ninguém pode ficar refém de não conseguir viajar. A Azul precisa melhorar a disponibilidade de voos da Conecta.

“Soubemos do caso de Iguatu e procuramos a Azul para entender o que aconteceu. Disseram-nos que ninguém mais que a companhia aérea quer voar, mas tiveram problemas. Sobre Sobral, não sabíamos dos problemas, mas vamos averiguar”, disse Yrwana Albuquerque, secretária de Turismo do Ceará.

“Se os voos estão à venda, precisam ser operados. Imagina um profissional liberal que só conta com essa ligação para prestar um serviço e não tem o voo, é ruim para o cliente e para a imagem das operações, as notícias correm”, complementou a secretária.

Da mesma forma, há registros de atrasos de até 3 horas em voos do início da manhã. Os atrasos ocorrem mesmo com voos todos iniciados em Fortaleza - as aeronaves pernoitam na capital. Há pessoas que não podem esperar e acabam não viajando, desfalcando os números da operação.

Benefício fiscal

A secretária informou ainda que a Azul teve seu benefício fiscal aprovado e agora não mais paga alíquota cheia de 18%. Agora a companhia paga 7% de ICMS sobre o combustível.

“Não estamos negociando novos voos, mais importante era manter tudo isso. Pagando cheio, acredito que retirariam”, disse Yrwana.

Procurada, a Azul não confirmou o fim das negociações: “Ainda estamos em tratativas. Qualquer novidade, após a devida formalização, informaremos.”

Bons resultados da Conecta

Já se pode falar em consolidação do trecho Fortaleza-Rota das Emoções (Jericoacoara - CE, Parnaíba - PI e Barreirinhas - MA), deixando a capital com 60% de ocupação no trecho de ida em maio. É um bom número – com 4 e até 5 passageiros – considerando que a rota é operada por um Caravan com 9 assentos. É um dos três trechos mais demandados da Conecta no Nordeste.

Certamente, não vende mais porque o ticket é caro. Exemplo, para a primeira quinzena de julho, o valor do trecho não sai por menos de R$ 1.300 (trechos pesquisados em 27/06), inclusive com dias esgotados.

Igualmente positivo, são os números de passageiros entre São Luís e Barreirinhas, a ponta maranhense da Rota das Emoções.

Outro trecho que se mostra sempre com boa quantidade de passageiros é o Fortaleza-São Benedito: operou três trechos (apenas) em maio com quase 5 passageiros por média, atingindo mais de 50% de ocupação em três frequências operadas.

São Benedito possui a maior média de voos entre idas e voltas de todos os destinos do Ceará, aproximadamente 45% de ocupação. Julgo que esse resultado é atingindo pelas belíssimas paisagens da Serra da Ibiapaba, mas sobretudo, a operação foi abraçada pelo trade turístico local, que realiza divulgação em massa.

“Um voo de São Benedito traz uma praticidade incrível, para quem busca viajar a lazer ou a negócios, com apenas 1 hora de voo até o aeroporto de Fortaleza, que ligam também a outras capitais do Brasil e do mundo”, informa Guilherme Costa, dono de uma agência de viagens em São Benedito e assíduo divulgador dos trechos da Conecta pela região da Ibiapaba.

“Para quem mora no interior é um sonho realizado, por muitos anos faziam percursos de 5 a 8 horas até a capital do estado (via terrestre). De avião, com certa antecedência, os valores custam só R$ 130,00 e se moldam à realidade de algumas pessoas”, completou Guilherme.

